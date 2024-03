To właśnie to miejsce wytypowano jako jednego z głównych kandydatów do odkrycia śladów życia w naszym Układzie Słonecznym. Naukowcy sądzą, iż księżyc Jowisza, bo o nim mowa, wytworzył dobre warunki do potencjalnego zamieszkania przez człowieka.

Europa, młody księżyc Jowisza

Eksperci AAAS oszacowali grubość lodowej skorupy Europy za pomocą najnowocześniejszych symulacji. Informacje, jakie opublikowali w czasopiśmie „Science Advances”, wskazują, że zamarznięta warstwa, pod którą znajduje się rozległy ocean słonej wody, może liczyć co najmniej 20 km długości. Jak podaje z kolei serwis Interesting Engineering, badanie grubości lodu ma pomóc w przyszłych misjach mających na celu badanie możliwości zamieszkania w lodowym świecie. Jedna z tego typu misji ruszy jeszcze w br. Wystartuje w październiku – jej celem będzie Jowisz (dotrze tam w kwietniu 2030 r.). W ramach tej misji badana będzie Europa. Naukowcy sprawdzą, czy panują tam warunki odpowiednie do życia.

Europa to czwarty pod względem wielkości księżyc Jowisza (należy do grupy tzw. księżyców Galileuszowych) i szósty co do wielkości satelita w Układzie Słonecznym. Jego powierzchnia jest geologicznie dość młoda, bo ma ok. 30 mln lat. Świadczą o tym nieliczne kratery uderzeniowe oraz czerwonawe rysy na powierzchni, których występowanie wskazuje na spękania lodowej skorupy.

Europa Clipper poszuka wody

Analizą księżyca, a dokładniej jego powierzchni, zajmie się sonda Europa Clipper, na pokładzie której znajdzie się aparatura badawcza: kamery i spektrometry do tworzenia obrazów o wysokiej rozdzielczości oraz map składu powierzchni i atmosfery, czy radar penetrujący lód (do poszukiwania wody podpowierzchniowej). Sonda wyposażona będzie ponadto w magnetometr, urządzenie do pomiaru grawitacji, a także specjalny instrument termiczny, który wskaże lokalizację „cieplejszego” lodu. Europa Clipper ma dokonać blisko 50 przelotów nad księżycem Jowisza na wysokości ok. 25 km nad jego powierzchnią. Naukowcy sądzą, że oceany mogą występować również na księżycach Saturna (Enceladus i Tytan).