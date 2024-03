Pasażerskie loty naddźwiękowe wracają. Następca Concorde`a już w powietrzu

Dyrektor generalny Blake Scholl mówi, że XB-1 przejdzie serię do 15 lotów testowych tylko w tym roku.

Pełnowymiarowy naddźwiękowy samolot pasażerski Boom, będzie korzystać z czterech własnych silników firmy, które są nadal w fazie rozwoju i będą się nazywać Symphony. W wywiadzie przed lotem dyrektor generalny i założyciel Boom Supersonic, Blake Scholl, mówił, że każdy silnik Symphony dostarczy około trzy razy więcej mocy od trzech silników J85 (ich konstrukcja pochodzi jeszcze z lat 50.), które są wykorzystywane w testowym XB-1. Będą rozpędzać Overture do prędkości 1,7 Mach, czyli prawie 2100 km/h. Ma to pozwolić na przelot 80-miejscowej maszyny z Nowego Jorku do Londynu w 3,5 godz.



Czas samolotów naddźwiękowych

Overture to jeden z wielu projektów naddźwiękowych następców Concorde`a. W tym roku w pierwszy lot testowy ma się udać eksperymentalny samolot X-59 w ramach programu Quesst. Ma on umożliwić naddźwiękowe loty nad lądem, co dotąd było problemem ze względu na hałas wytwarzany przez falę uderzeniową. NASA opracowuje kształt kadłuba, który rozwiąże ten problem. – Przez ostatnich 50 lat prędkość samolotów pasażerskich utknęła na około 0,8 macha. Znacznie szybsze loty to wciąż niespełnione marzenie – mówi Peter Coen, jeden z menedżerów projektu Quesst. – Myślę, że dzięki X-59 i misji Quesst znowu będziemy w stanie pokonać barierę dźwięku.

Czytaj więcej Technologie Powstaje „najpotężniejszy na świecie” silnik hipersoniczny. W kwadrans przez ocean Inżynierowie z Chin opracowali rewolucyjny obrotowy silnik detonacyjny, który powinien unieść samolot na wysokość 30 km i poruszać go z prędkością około 16 Mach, czyli blisko 20 tys. km/h.

Pierwsze udane loty testowe zmniejszonego prototypu ma już za sobą firma Destinus, z siedzibą w Szwajcarii i zespołem około 120 pracowników. Wkrótce rozpoczną testy z silnikiem na wodór. Efektem prac projektowych i testów ma być hipersoniczna maszyna na wodór zdolna przelecieć z Frankfurtu do Sydney w 4 godziny 15 minut. Loty odbywałyby się z pięciokrotnie większą prędkością od dźwięku (5 machów), a więc już hipersoniczną.