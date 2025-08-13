Halucynacje i paranoja. 60-latek zapytał ChatGPT o sól i wylądował w szpitalu

Spożycie bromku może prowadzić do wystąpienia bromizmu, czyli stanu zatrucia tym związkiem. Tego typu schorzenie było dość częste na początku XX wieku, z uwagi na to, że sole bromkowe znajdowały się w wielu lekach dostępnych bez recepty. Osoby, które spożyły je w większych ilościach, doświadczały poważnych objawów neuropsychiatrycznych i dermatologicznych. Częstość występowania bromizmu mocno spadła, gdy Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków wyeliminowała jego stosowanie w latach 1975-1989. W ostatnim czasie coraz częściej pojawiają się doniesienia o zatruciu bromkiem, ponieważ jest on stosowany w suplementach diety sprzedawanych w Internecie oraz w niektórych lekach uspokajających. Niedawny przypadek mężczyzny, który zatruł się tym związkiem, nie jest zatem wyjątkiem. Historia jego choroby została opisana w raporcie opublikowanym w czasopiśmie Annals of Internal Medicine Clinical Cases.

Reklama Reklama

Mężczyzna trafił do szpitala z zatruciem

Jak czytamy w raporcie, mężczyzna bez historii psychiatrycznej i medycznej zgłosił się na oddział ratunkowy szpitala, podejrzewając, że zatruwa go sąsiad. Nie zgłaszał przy tym przyjmowania żadnych leków lub suplementów. Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały m.in. hiperchloremię (podwyższone stężenie chlorków we krwi) oraz niski poziom fosforanów. Pacjent został przyjęty na oddział w celu monitorowania i uzupełniania elektrolitów. Po przyjęciu przyznał, że stosuje liczne ograniczenia dietetyczne i destyluje wodę w domu. Mężczyzna zgłosił silne pragnienie, jednak na oferowaną mu wodę reagował paranoicznie. W ciągu 24 godzin od przyjęcia pacjent zgłosił halucynacje słuchowe i wzrokowe oraz narastającą paranoję. W końcu próbował uciec ze szpitala, co zakończyło się przymusowym leczeniem psychiatrycznym.

Po dalszych badaniach okazało się, że lekarze mogą mieć do czynienia z przypadkiem pseudohiperchloremii. Oznacza to, że przeprowadzone badanie laboratoryjne na obecność chlorków dało zafałszowany wynik, ponieważ inne związki we krwi – a mianowicie duże ilości bromku – zakłóciły pomiar. Lekarze ustalili, że najbardziej prawdopodobną diagnozą jest bromizm. Po leczeniu płynami dożylnymi i uzupełnieniu elektrolitów, gdy stan pacjenta ustabilizował się, mężczyzna przyznał, że zauważył u siebie wysyp trądziku na twarzy, naczyniaki wiśniowe, zmęczenie, bezsenność, lekkie zaburzenia koordynacji ruchowej oraz nadmierne pragnienie, co również wskazywało na bromizm.