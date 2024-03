Następca słynnego samolotu SR-71 Blackbird szykuje się do startu. Ma być najszybszy

Nieoficjalnie mówi się, że w USA wciąż trwają dyskusje, jaki dokładnie charakter powinien mieć przyszły samolot hipersoniczny (czy bardziej rozpoznawczy, czy uderzeniowy), ale koszty jego opracowania są olbrzymie, co doprowadziło do dużych opóźnień. Tylko Lockheed miał wydać na swoje prace miliard dolarów, a to dopiero początek prawdziwych wydatków.

Gorący problem samolotów naddźwiękowych

Niewątpliwym atutem samolotów hipersonicznych jest możliwość sforsowania obrony powietrznej, zanim ta będzie mogła podjąć jakiekolwiek działania. A więc można wykorzystać maszynę do niespodziewanego ataku głęboko na terenie wroga. Z drugiej strony może mieć ogromne walory jako maszyna rozpoznawcza pojawiająca się w niespodziewanym miejscu w sytuacji, gdy pozycje satelitów są na bieżąco monitorowane, a one same podatne na zniszczenie. Tu mankamentem jest łatwo wykrywalne ciepło, gdyż poruszający się z taką prędkością samolot rozgrzewa się do ogromnej temperatury (wolniejszy Blackbird rozgrzewał się za sprawą tarcia i oporu powietrza do 500 stopni, przez co jego kadłub wydłużał o 10 cm).

Problemem wciąż jest opracowanie i przetestowanie odpowiednich materiałów i hybrydowego silnika, choć optymizmem napawają udane testy takiego silnika hybrydowego znanego jako „Chimera”. Pod koniec ubiegłego roku o ich sukcesie poinformowała firma Hermeus, pracująca nad hipersonicznym samolotem cywilnym. Bo też nie tylko wojskowi interesują się wielkimi możliwościami, które przyniosą loty hipersoniczne.