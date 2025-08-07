Nowy król AI? Zaprezentowany GPT-5 ma zmieść konkurencję

OpenAI oficjalnie zaprezentowało swój najnowszy, flagowy model językowy – GPT-5. Sam Altman, szef firmy, mówi o skoku jakościowym i porównuje go do rewolucji, jaką był iPhone z ekranem Retina. Nowe narzędzie, które ma być inteligentniejsze, szybsze i znacznie mniej podatne na błędy, trafia do wszystkich użytkowników ChatGPT, także w darmowej wersji.

Ekspert, programista i asystent w jednym

– To najlepszy model na świecie – przekonuje Altman. I dodaje, że GPT-5 ma „na nowo zdefiniować interakcję człowieka z maszyną”. Według słów dyrektora generalnego OpenAI, przeskok z GPT-4 na GPT-5 jest ogromny. Wskazuje, iż GPT-3 przypominało rozmowę z licealistą, a GPT-4 było jak rozmowa ze studentem. Teraz GPT-5 to pierwsze doświadczenie, które naprawdę przypomina rozmowę z ekspertem na poziomie doktorskim.

Nowy model ma być nie tylko mądrzejszy, ale też prostszy w obsłudze. Zamiast zmuszać użytkownika do wyboru odpowiednich trybów, GPT-5 korzysta z wewnętrznego „routera”, który w czasie rzeczywistym decyduje, jak najlepiej odpowiedzieć na zapytanie. Może udzielić szybkiej odpowiedzi lub, w przypadku bardziej złożonych problemów, poświęcić więcej czasu na „myślenie”.

– To coś, od czego nie chcę już nigdy wracać – podsumował Altman, nawiązując do przełomowych technologii.