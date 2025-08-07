Nowy król AI? Zaprezentowany GPT-5 ma zmieść konkurencję

Aktualizacja: 08.08.2025 04:28 Publikacja: 07.08.2025 22:10
Sam Altman, szef OpenAI, wykonal kolejny krok w kierunku superinteligencji
OpenAI oficjalnie zaprezentowało swój najnowszy, flagowy model językowy – GPT-5. Sam Altman, szef firmy, mówi o skoku jakościowym i porównuje go do rewolucji, jaką był iPhone z ekranem Retina. Nowe narzędzie, które ma być inteligentniejsze, szybsze i znacznie mniej podatne na błędy, trafia do wszystkich użytkowników ChatGPT, także w darmowej wersji.
– To najlepszy model na świecie – przekonuje Altman. I dodaje, że GPT-5 ma „na nowo zdefiniować interakcję człowieka z maszyną”. Według słów dyrektora generalnego OpenAI, przeskok z GPT-4 na GPT-5 jest ogromny. Wskazuje, iż GPT-3 przypominało rozmowę z licealistą, a GPT-4 było jak rozmowa ze studentem. Teraz GPT-5 to pierwsze doświadczenie, które naprawdę przypomina rozmowę z ekspertem na poziomie doktorskim.
Nowy model ma być nie tylko mądrzejszy, ale też prostszy w obsłudze. Zamiast zmuszać użytkownika do wyboru odpowiednich trybów, GPT-5 korzysta z wewnętrznego „routera”, który w czasie rzeczywistym decyduje, jak najlepiej odpowiedzieć na zapytanie. Może udzielić szybkiej odpowiedzi lub, w przypadku bardziej złożonych problemów, poświęcić więcej czasu na „myślenie”.
– To coś, od czego nie chcę już nigdy wracać – podsumował Altman, nawiązując do przełomowych technologii.
OpenAI liczy, że przekształci ChatGPT z chatbota w inteligentnego agenta, zdolnego do wykonywania zadań w imieniu użytkownika. GPT-5 ma być w tym kluczowym krokiem, umożliwiając generowanie całych aplikacji, zarządzanie kalendarzem czy tworzenie analiz na zadany temat. Zdolności nowego modelu potwierdzają wyniki w branżowych testach. W teście SWE-bench, który mierzy zdolność do rozwiązywania realnych problemów programistycznych, GPT-5 osiągnął wynik 74,9 proc., nieznacznie wyprzedzając najnowszy model Claude Opus 4.1 od Anthropic (74,5 proc.). W teście GPQA Diamond, sprawdzającym wiedzę naukową na poziomie doktoranckim, GPT-5 Pro zdobył 89,4 proc., pokonując zarówno Claude'a, jak i Grok 4 Heavy od xAI.
OpenAI podkreśla również ogromny postęp w dziedzinie zdrowia. W teście HealthBench Hard Hallucinations, mierzącym skłonność do generowania fałszywych informacji medycznych, GPT-5 (w trybie „myślenia”) uzyskał wynik zaledwie 1,6 proc., podczas gdy poprzednie modele myliły się w 12,9 i 15,8 proc. przypadków.
Jednym z największych wyzwań dla modeli AI pozostaje tendencja do halucynacji, czyli zmyślania faktów. OpenAI twierdzi, że w GPT-5 problem ten został znacząco zredukowany. W wewnętrznych testach model udzielił nieprawidłowych odpowiedzi w 4,8 proc. przypadków (w modelach o3 i GPT-4o było to odpowiednio 22 i 20,6 proc.). Jak zauważa Alex Beutel, szef badań nad bezpieczeństwem w OpenAI, redukcja skłonności do kłamstwa poprawia nie tylko bezpieczeństwo, ale też buduje zaufanie użytkowników.
Co ciekawe, wraz z nowym modelem, ChatGPT otrzymuje także nowe opcje personalizacji. Teraz użytkownicy mają wybierać z czterech „osobowości”: Cynika, Robota, Słuchacza i Nerda. Poszczególne z wersji dostosują styl odpowiedzi bez potrzeby wydawania dodatkowych poleceń.
Model GPT-5 jest już dostępny jako domyślny dla wszystkich darmowych użytkowników. Subskrybenci płatnych planów Plus otrzymają wyższe limity zapytań, a użytkownicy Pro – nielimitowany dostęp do podstawowej wersji oraz do potężniejszej edycji GPT-5 Pro. Deweloperzy uzyskają dostęp do API w trzech wariantach, a koszt dla podstawowego modelu wyniesie 1,25 dol. za milion tokenów wejściowych.
