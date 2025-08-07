Reklama

Nowy król AI? Zaprezentowany GPT-5 ma zmieść konkurencję

To najlepszy model na świecie – tak o następcy ChatGPT podczas czwartkowej prezentacji powiedział Sam Altman, szef Open AI. Czy faktycznie to rewolucyjne narzędzie?

Publikacja: 07.08.2025 22:10

Sam Altman, szef OpenAI, wykonal kolejny krok w kierunku superinteligencji

Sam Altman, szef OpenAI, wykonal kolejny krok w kierunku superinteligencji

Foto: Bloomberg

Michał Duszczyk

OpenAI oficjalnie zaprezentowało swój najnowszy, flagowy model językowy – GPT-5. Sam Altman, szef firmy, mówi o skoku jakościowym i porównuje go do rewolucji, jaką był iPhone z ekranem Retina. Nowe narzędzie, które ma być inteligentniejsze, szybsze i znacznie mniej podatne na błędy, trafia do wszystkich użytkowników ChatGPT, także w darmowej wersji.

Ekspert, programista i asystent w jednym

– To najlepszy model na świecie – przekonuje Altman. I dodaje, że GPT-5 ma „na nowo zdefiniować interakcję człowieka z maszyną”. Według słów dyrektora generalnego OpenAI, przeskok z GPT-4 na GPT-5 jest ogromny. Wskazuje, iż GPT-3 przypominało rozmowę z licealistą, a GPT-4 było jak rozmowa ze studentem. Teraz GPT-5 to pierwsze doświadczenie, które naprawdę przypomina rozmowę z ekspertem na poziomie doktorskim.

Czytaj więcej

Chińskie firmy tworzą coraz lepsze modele sztucznej inteligencji
Globalne Interesy
DeepSeek to dopiero początek. Chiny już mają nowego króla AI

Nowy model ma być nie tylko mądrzejszy, ale też prostszy w obsłudze. Zamiast zmuszać użytkownika do wyboru odpowiednich trybów, GPT-5 korzysta z wewnętrznego „routera”, który w czasie rzeczywistym decyduje, jak najlepiej odpowiedzieć na zapytanie. Może udzielić szybkiej odpowiedzi lub, w przypadku bardziej złożonych problemów, poświęcić więcej czasu na „myślenie”.

– To coś, od czego nie chcę już nigdy wracać – podsumował Altman, nawiązując do przełomowych technologii.

Reklama
Reklama

OpenAI liczy, że przekształci ChatGPT z chatbota w inteligentnego agenta, zdolnego do wykonywania zadań w imieniu użytkownika. GPT-5 ma być w tym kluczowym krokiem, umożliwiając generowanie całych aplikacji, zarządzanie kalendarzem czy tworzenie analiz na zadany temat. Zdolności nowego modelu potwierdzają wyniki w branżowych testach. W teście SWE-bench, który mierzy zdolność do rozwiązywania realnych problemów programistycznych, GPT-5 osiągnął wynik 74,9 proc., nieznacznie wyprzedzając najnowszy model Claude Opus 4.1 od Anthropic (74,5 proc.). W teście GPQA Diamond, sprawdzającym wiedzę naukową na poziomie doktoranckim, GPT-5 Pro zdobył 89,4 proc., pokonując zarówno Claude'a, jak i Grok 4 Heavy od xAI.

OpenAI podkreśla również ogromny postęp w dziedzinie zdrowia. W teście HealthBench Hard Hallucinations, mierzącym skłonność do generowania fałszywych informacji medycznych, GPT-5 (w trybie „myślenia”) uzyskał wynik zaledwie 1,6 proc., podczas gdy poprzednie modele myliły się w 12,9 i 15,8 proc. przypadków.

Mniej halucynacji i nowe „osobowości”

Jednym z największych wyzwań dla modeli AI pozostaje tendencja do halucynacji, czyli zmyślania faktów. OpenAI twierdzi, że w GPT-5 problem ten został znacząco zredukowany. W wewnętrznych testach model udzielił nieprawidłowych odpowiedzi w 4,8 proc. przypadków (w modelach o3 i GPT-4o było to odpowiednio 22 i 20,6 proc.). Jak zauważa Alex Beutel, szef badań nad bezpieczeństwem w OpenAI, redukcja skłonności do kłamstwa poprawia nie tylko bezpieczeństwo, ale też buduje zaufanie użytkowników.

Czytaj więcej

Efektywność energetyczna to kolejny ważny krok w rozwoju AI. Nowe chipy mogą być pod tym względem pr
Technologie
Nowy procesor z Tajwanu może zrewolucjonizować sztuczną inteligencję

Co ciekawe, wraz z nowym modelem, ChatGPT otrzymuje także nowe opcje personalizacji. Teraz użytkownicy mają wybierać z czterech „osobowości”: Cynika, Robota, Słuchacza i Nerda. Poszczególne z wersji dostosują styl odpowiedzi bez potrzeby wydawania dodatkowych poleceń.

Model GPT-5 jest już dostępny jako domyślny dla wszystkich darmowych użytkowników. Subskrybenci płatnych planów Plus otrzymają wyższe limity zapytań, a użytkownicy Pro – nielimitowany dostęp do podstawowej wersji oraz do potężniejszej edycji GPT-5 Pro. Deweloperzy uzyskają dostęp do API w trzech wariantach, a koszt dla podstawowego modelu wyniesie 1,25 dol. za milion tokenów wejściowych.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Technologie Sztuczna Inteligencja ChatGPT OpenAI

OpenAI oficjalnie zaprezentowało swój najnowszy, flagowy model językowy – GPT-5. Sam Altman, szef firmy, mówi o skoku jakościowym i porównuje go do rewolucji, jaką był iPhone z ekranem Retina. Nowe narzędzie, które ma być inteligentniejsze, szybsze i znacznie mniej podatne na błędy, trafia do wszystkich użytkowników ChatGPT, także w darmowej wersji.

Ekspert, programista i asystent w jednym

Pozostało jeszcze 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
OpenAI, kierowany przez Sama Altmana, ma lada dzień wprowadzić przełomowy GPT-5
Technologie
Wyciekły informacje o nowym ChatGPT. Co wiadomo o GPT-5, przełomowej AI?
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Materiał Promocyjny
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Advertisement
Efektywność energetyczna to kolejny ważny krok w rozwoju AI. Nowe chipy mogą być pod tym względem pr
Technologie
Nowy procesor z Tajwanu może zrewolucjonizować sztuczną inteligencję
Najszybszym produkowanym seryjnie samolotem był Lockheed SR-71 Blackbird. Osiągał ponad 4 tys. km/h
Technologie
Nadlatuje hipersoniczny następca Blackbirda? To ma być „magiczna” maszyna
Naukowcy z Uniwersytetu w Pekinie stworzyli płytkę z nowego materiału, który umożliwi produkcję chip
Technologie
Koniec ery krzemu? Chińczycy pokazali chip przyszłości
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Australijska Waratah Super Battery, obsługiwana przez Akaysha Energy, to przykład reolucj w eergetyc
Technologie
Najpotężniejsza bateria świata uruchomiona. Zasili milion domów
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie