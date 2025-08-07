Wyciekły informacje o nowym ChatGPT. Co wiadomo o GPT-5, przełomowej AI?

OpenAI, twórca popularnego ChatGPT, jest o krok od premiery swojej najnowszej generacji sztucznej inteligencji – GPT-5. Firma dotąd milczała na temat szczegółów, ale na serwisie GitHub przez pomyłkę opublikowano wpis, który zdradził kluczowe informacje. Jak donosi serwis The Verge, materiał został szybko usunięty, ale nie umknął uwadze internautów.

Chatbot będzie agentem?

Wedle tych doniesień oczekiwany od dawna następca modelu GPT-4 pojawi się na rynku w aż czterech wariantach. Każdy z nich został zaprojektowany do innych zadań. Podstawowy model GPT-5 ma specjalizować się w logice i zadaniach wieloetapowych. Pojawią się jednak też wersje: Mini, Nano i Chat. Ta pierwsza została stworzona z myślą o zastosowaniach, gdzie kluczowy jest niski koszt, podczas gdy model Nano zoptymalizowano pod kątem szybkości i minimalnych opóźnień. Z kolei GPT-5 Chat ma służyć do zaawansowanych, multimodalnych i świadomych kontekstu rozmów w zastosowaniach biznesowych.

Co kluczowe, to nowe, tzw. agentowe zdolności systemu od OpenAI. Firma określa je jako „wzmocnione zdolności agentowe” (z ang. enhanced agentic capabilities), a to sugeruje, że GPT-5 wykroczy poza ramy zwykłego czatu i będzie w stanie samodzielnie wykonywać złożone zadania przy minimalnych wskazówkach od użytkownika. Navin Chaddha, partner zarządzający w funduszu Mayfield, który inwestuje w spółki AI, stwierdził w rozmowie z agencją Reuters, że liczy, iż GPT-5 odblokuje zastosowania AI, które wyjdą poza czat w kierunku w pełni autonomicznego wykonywania zadań.

Oczekiwania branży są ogromne, co jest pokłosiem gigantycznego skoku jakościowego, jaki OpenAI zaprezentowało przy przejściu z modelu GPT-3 na GPT-4. Dla przykładu, wcześniejsza wersja, GPT-3.5, w symulowanym egzaminie adwokackim uzyskała wynik w dolnych 10 proc. GPT-4 zdał go, plasując się w górnych 10 proc. Nowy model stał się wzorem do naśladowania, a świat pogodził się z faktem, że AI może w wielu zadaniach prześcigać ludzi.