Wyciekły informacje o nowym ChatGPT. Co wiadomo o GPT-5, przełomowej AI?

OpenAI, kierowany przez Sama Altmana, ma lada dzień wprowadzić przełomowy GPT-5
Foto: Bloomberg
OpenAI, twórca popularnego ChatGPT, jest o krok od premiery swojej najnowszej generacji sztucznej inteligencji – GPT-5. Firma dotąd milczała na temat szczegółów, ale na serwisie GitHub przez pomyłkę opublikowano wpis, który zdradził kluczowe informacje. Jak donosi serwis The Verge, materiał został szybko usunięty, ale nie umknął uwadze internautów.
Wedle tych doniesień oczekiwany od dawna następca modelu GPT-4 pojawi się na rynku w aż czterech wariantach. Każdy z nich został zaprojektowany do innych zadań. Podstawowy model GPT-5 ma specjalizować się w logice i zadaniach wieloetapowych. Pojawią się jednak też wersje: Mini, Nano i Chat. Ta pierwsza została stworzona z myślą o zastosowaniach, gdzie kluczowy jest niski koszt, podczas gdy model Nano zoptymalizowano pod kątem szybkości i minimalnych opóźnień. Z kolei GPT-5 Chat ma służyć do zaawansowanych, multimodalnych i świadomych kontekstu rozmów w zastosowaniach biznesowych.
Co kluczowe, to nowe, tzw. agentowe zdolności systemu od OpenAI. Firma określa je jako „wzmocnione zdolności agentowe” (z ang. enhanced agentic capabilities), a to sugeruje, że GPT-5 wykroczy poza ramy zwykłego czatu i będzie w stanie samodzielnie wykonywać złożone zadania przy minimalnych wskazówkach od użytkownika. Navin Chaddha, partner zarządzający w funduszu Mayfield, który inwestuje w spółki AI, stwierdził w rozmowie z agencją Reuters, że liczy, iż GPT-5 odblokuje zastosowania AI, które wyjdą poza czat w kierunku w pełni autonomicznego wykonywania zadań.
Oczekiwania branży są ogromne, co jest pokłosiem gigantycznego skoku jakościowego, jaki OpenAI zaprezentowało przy przejściu z modelu GPT-3 na GPT-4. Dla przykładu, wcześniejsza wersja, GPT-3.5, w symulowanym egzaminie adwokackim uzyskała wynik w dolnych 10 proc. GPT-4 zdał go, plasując się w górnych 10 proc. Nowy model stał się wzorem do naśladowania, a świat pogodził się z faktem, że AI może w wielu zadaniach prześcigać ludzi.
Czy teraz skok będzie równie imponujący? Jak informuje Reuters, pierwsi testerzy nowego modelu, choć są pod wrażeniem jego zdolności w zakresie programowania czy rozwiązywania problemów naukowych, uważają, że przeskok z GPT-4 na GPT-5 nie jest wcale tak duży. Powód? Fundamentalne problemy, na które natknęło się OpenAI – firma, licząc na powtórzenie sukcesu GPT-4, próbowała ponownie "skalować" model poprzez zwiększenie mocy obliczeniowej i i liczby danych. Napotkała jednak na tzw. ścianę danych. Były główny naukowiec OpenAI, Ilya Sutskever, już w zeszłym roku sygnalizował, że o ile moc obliczeniowa rośnie, o tyle zasoby nowej, ludzkiej wiedzy tekstowej w internecie, na której trenuje się modele, są na wyczerpaniu.
Co więcej, wyzwaniem są także awarie sprzętowe. Te częściej zdarzają się przy niezwykle skomplikowanych i trwających miesiącami procesach trenowania największych modeli. Media za oceanem donoszą, iż – w odpowiedzi na te wyzwania – OpenAI zainwestowało w nową technikę. Chodzi o „test-time compute”, czyli przeznaczanie więcej mocy obliczeniowej na rozwiązywanie trudnych problemów wymagających rozumowania podobnego do ludzkiego. Sam Altman, szef OpenAI, zapowiedział, że GPT-5 połączy tę metodę z tradycyjnym podejściem opartym na dużych modelach.
Wiele wskazuje, że nowy model AI od OpenAI zadebiutuje jeszcze w sierpniu. Nieoficjalnie mówi się, że to kwestia dni czy nawet godzin. Analitycy twierdzą, iż premiera GPT-5 jest kluczowa dla firmy Altmana w kontekście utrzymania przewagi konkurencyjnej. W ciągu ostatniego roku na rynku pojawiły się bowiem potężne modele od Google, Anthropic czy otwarte oprogramowanie Llama 3 od Meta, które dorównują możliwościami GPT-4. Czy OpenAI jest gotowe do ponownego podniesienia poprzeczki? Wyciek na GitHubie, tweety pracowników firmy zapowiadające „wielki tydzień” oraz oficjalna zapowiedź „LIVE5TREAM”, a więc relacji z premiery nowego narzędzia, podnoszą temperaturę i pozwalają oczekiwać na coś ważnego. Boris Power, szef działu badań OpenAI, napisał już na portalu X: „Jestem podekscytowany, jak opinia publiczna przyjmie GPT-5”.
