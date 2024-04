Jakim pojazdem pojadą po Księżycu astronauci? Pierwszy taki łazik skonstruował Polak

W elitarnym gronie potencjalnych twórców pojazdu znalazły się start-upy Intuitive Machines, Lunar Outpost oraz Venturi Astrolab. Tylko jeden zostanie wybrany do misji demonstracyjnej i wysłany na Księżyc. To na naturalnym satelicie Ziemi LTV ma przejść testy sprawnościowe, wydajnościowe i bezpieczeństwa. Plan jest taki, by pojazdu używać na południowym biegunie Księżyca. Ma on zarówno pełnić rolę środka transportu dla załogi, ale również tzw. bezzałogowca – zdalnie sterowanego robota służącego eksploracji otoczenia. Zwycięska firma zdobędzie od NASA kontrakt na LTV wart 4,6 mld dol. Ma on obowiązywać do 2039 r.

Jakie pojazdy będą jeździć po Księżycu w trakcie Artemis V

– Będziemy korzystać z LTV, aby podróżować do miejsc, do których w innym przypadku nie moglibyśmy dotrzeć pieszo, zwiększając nasze możliwości eksploracji i dokonywania nowych odkryć naukowych – komentuje Jacob Bleacher, główny naukowiec ds. eksploracji w NASA.

Wstępnie znane są już projekty aut, które będą rywalizować o lot na Księżyc w ramach Artemis V pod koniec dekady (pierwszy lat załogowy spodziewany jest po opóźnieniach w 2026 roku). Firma Intuitive Machines z Houston w Teksasie pracuje nad urządzeniem o nazwie Moon Racer (wcześniej podpisała już wiele kontraktów z NASA w ramach programu Commercial Lunar Payload Services, a w lutym wystrzeliła swój pierwszy lądownik, Odyseusz, na Księżyc). To doświadczony gracz w branży, a przy tworzeniu pojazdu współpracować będzie z takimi firmami, jak AVL, Boeing, Michelin i Northrop Grumman. Moon Racer ma być wyposażony w zaawansowany system zarządzania energią, technologię autonomicznej jazdy i nawigację.

Czytaj więcej Technologie Koniec z łazikami w kosmosie. Rewolucyjne polskie urządzenie będzie... skakać Inżynierowie z warszawskiej firmy Astronica opracowują rozwiązanie, które może ułatwić badanie powierzchni planet i ich naturalnych satelitów. Chodzi o projekt tzw. skoczka księżycowego, który ma potencjał, by zastąpić popularne łaziki marsjańskie.

Venturi Astrolab z kolei tworzy pojazd o nazwie Flex. Spółka z siedzibą w Monaco specjalizuje się w samochodach elektrycznych, a projekt będzie realizować z zespołami Axiom Space i Odyssey Space Research. Start-up podał, że jego LTV ma przewozić dwóch astronautów w kombinezonach, pomieści też ramię robota w celu wspierania badań naukowych, jak również przestrzeń ładunkową. Flex będzie w stanie przetrwać ekstremalne temperatury na biegunie południowym Księżyca (opracowane mają być specjalne baterie zasilające silnik, a także opony). Pojazd będzie sterowany przez kierowcę lub obsługiwany zdalnie z Ziemi. Astrolab spodziewa się, że ich auto będzie największym łazikiem, jaki kiedykolwiek udał się na Księżyc.