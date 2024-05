Ukraina stosuje starożytną taktykę „kurzych łapek”. Ale z wykorzystaniem dronów

Kolce, które mają dziurawić opony pojazdów wojskowych i spowalniać konwoje, zdają egzamin. Setki, czy tysiące takich spawanych ze sobą, ostrych kawałków metali zrzucanych jest na drogi, którymi poruszają się kolumny rosyjskich pojazdów wojskowych. Ominięcie takiej przeszkody jest praktycznie niemożliwie. Efekt? Ciężarówki ze sprzętem czy żołnierzami muszą się zatrzymać, by oczyścić przejazd. Podobnie, gdy nie zauważą kolczatek – wówczas przebite opony wymuszają zatrzymanie pojazdów. A następstwa zawsze są takie same – wróg wpada w zasadzkę.

Nowa taktyka Ukrainy z użyciem dronów

Jak informuje serwis Interesting Engineering, Ukraińcy w takiej sytuacji wypuszczają kolejne drony, tym razem wyposażone w ładunki wybuchowe. Stojące w bezruchu pojazdy są praktycznie bezbronne, dzięki czemu w łatwy sposób można zbombardować kolumnę wroga. Eksperci podkreślają, że to wyjątkowo prosty zabieg, ale ta taktyka jest skuteczna. O tym, że to poważny problem dla sił rosyjskich świadczą relacje rosyjskich żołnierzy w mediach społecznościowych. W postach na X można przeczytać m.in. „Teraz Siły Zbrojne Ukrainy rzucają na drogi, którymi jeżdżą nasze wojska, swoiste ciernie. Po przebiciu opon samochód zatrzymuje się i jest niszczony przez ogień artyleryjski lub drony kamikadze”.

Serwis Popular Mechanics podaje z kolei, że ta broń weszła już na stałe do ukraińskiego uzbrojenia. Produkcją takich kotew zajęła się firma Art of Steel. Spółka, która zatrudnia kowali, przed wojną specjalizowała się w tworzeniu średniowiecznych zbroi dla rekonstruktorów. Teraz swoje moce produkcyjne przestawiła na konstruowanie 15-centymetrowych kolców (w praktyce to duże gwoździe na łańcuchach).

Starożytna broń Persów

Kotwice, kolczatki i tzw. kurze łapki stosowane są na polach bitew od tysięcy lat. To starożytny sposób, który służył zatrzymaniu wojsk przeciwnika. Takie kolce rozrzucali już Persowie ponad 300 lat p.n.e. O ich wykorzystaniu wspominano przy okazji bitwy pod Gaugamelą w 331 r p.n.e., gdy wojska króla Dariusza III rozrzuciły „kurze łapki”, aby powstrzymać piechotę Aleksandra Wielkiego.