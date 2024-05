Te grupy zawodowe już cierpią przez algorytmy. Najwięksi przegrani boomu AI

AI nie zastąpi twórców

Przedstawicielka Justjoin.it zastrzega jednak, iż przyczyn tej sytuacji można szukać także w ogólnej kondycji rynku pracy oraz redukcji budżetów, także marketingowych. – W takiej sytuacji koszty związane z zatrudnianiem copywriterów są łatwe do obcięcia, co może przyczynić się do spadku liczby ogłoszeń w tym obszarze – argumentuje. – Dodatkowo, wielu freelancerów oferuje usługi po niższych kosztach względem pracowników na pełen etat, co też może wpływać na zmniejszenie liczby ofert – kontynuuje.

Sceptycznie do zagrożenia ze strony AI podchodzi zaś Joanna Tracewicz z RocketSpace. Nie sądzi, by algorytmy szybko zastąpiły twórców. – AI poradzi sobie z przygotowaniem posta na social media, ale w przypadku rozbudowanych treści potrzebny jest człowiek, który zweryfikuje informacje – przekonuje. I podkreśla, że boty mają tendencję do tzw. halucynacji, polegającej na podawaniu nieprawdziwych danych i wymyślaniu źródeł.

Większość ekspertów wskazuje, że narzędzia takie jak ChatGPT nie są w stanie zupełnie zastąpić osób odpowiedzialnych za tworzenie treści, ponieważ generatywne modele nie posiadają zdolności do tworzenia własnych przemyśleń i wniosków. Treści są więc odtwórcze. – Sztuczną inteligencję powinniśmy traktować jako pomoc w pracy, a nie jej zleceniobiorcę – tłumaczy Joanna Tracewicz.