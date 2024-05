Naukowcy odkryli, jak usuwać „wieczne chemikalia”. Zaskakujące rozwiązanie z USA

Dzięki współpracy z zespołem kierowanym przez adiunkta Yang Yanga w Clarkson odkryli, że utlenianie elektrochemiczne również rozkłada te substancje. Ich procedura pozwala na zachodzenie tych reakcji w temperaturze pokojowej bez potrzeby dodatkowego ogrzewania lub wysokiego ciśnienia w celu stymulacji reakcji.

Związki PFAS stosowano nie tylko w przedmiotach codziennego użytku, ale także od dziesięcioleci są używane do gaszenia pożarów paliwa lotniczego w setkach wojskowych obiektów oraz lotnisk komercyjnych. Pianki te były również rutynowo stosowane w przypadku mniejszych wycieków paliwa jako środek zapobiegawczy zapobiegający pożarom. Niestety w trakcie gaszenia przedostawały się łatwo do wód gruntowych.

Wynalezione przez Marynarkę Wojenną Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku pianki tworzą wokół spalającej się benzyny i innych łatwopalnych cieczy wodny filtr, który szybko pozbawia ogień tlenu i gasi go.

Amerykańska metoda oczyszczania

Profesor Liu powiedział, że metoda opracowana wspólnie z Yangiem doskonale nadaje się do oczyszczania silnie zanieczyszczonej wody używanej do płukania zbiorników, węży i innego sprzętu gaśniczego. Metodę można również zastosować do utylizacji resztek pojemników po piankach zawierających PFAS.

Ich metoda może również pomóc przedsiębiorstwom wodociągowym uporać się z zanieczyszczeniem wód gruntowych. Zanieczyszczona woda gruntowa jest często oczyszczana za pomocą technologii wymiany jonowej, w której cząsteczki PFAS osiadają na kulkach żywicy w zbiornikach do oczyszczania. Światło UV i metoda utleniania elektrochemicznego opracowana przez Liu i Yanga może efektywniej oczyszczać wodę z „wiecznych chemikaliów".