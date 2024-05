Zamrażanie ma pozwolić na przywrócenie życia. Tylko trzeba dać sobie odciąć głowę

Oznacza to, że zanim pojawi się technologia pozwalająca „leczyć” śmierć i ożywiać ludzki mózg, złożenie prawdziwego lub wirtualnego ciała powinno być dziecinnie proste. Dr Kendziorra zapewnia, że to nie jest fantastyka, ponieważ kiedy zaczynano opracowywać metody przeszczepu serca, to wtedy również brzmiało to dość fantastycznie.

Dr Kendziorra zapewnia, że w przyszłości będzie można „wydrukować” nowe ciało z ludzkich tkanek na drukarce 3D albo sklonować stare ciało, albo wykorzystać czyjeś ciało – dawcy. Teoretycznie połączenie wszystkich naczyń oraz nerwów, a następnie „podłączenie” mózgu jest możliwe. Teoretycznie. Czwarta opcja to zamontowanie mózgu w sztucznym ciele – ciele robota.

Niezależnie od tego, co ludzie w przyszłości zrobią z mózgami zakonserwowanymi krionicznie, dr Kendziorra uważa, że zrozumienie tego zajmie dużo czasu. – Z medycznego i technologicznego punktu widzenia jeszcze tam nie dotarliśmy i nie dotrzemy przez wiele, wiele dziesięcioleci. Zajmie to dużo czasu. I tak naprawdę to może nigdy nie zadziałać – dodał.

Nadzieja na zmartwychwstanie nie oferuje się jednak za darmo. Koszt tych zabiegów – a także transportu ciała i przechowywania go przez niezliczone lata – w firmie Tomorrow Bio to 200 tys. euro. Dlatego dr Kendziorra, który zazwyczaj zaleca kriokonserwację całego ciała, twierdzi, że przy okazyjnej cenie 75 tys. euro kriokonserwacja wyłącznie mózgu jest atrakcyjną opcją dla tych, którzy chcą przedłużyć swój czas na Ziemi.

Czy Walt Disney został zamrożony?

Jedną z najbardziej znanych osób, które poddały się kriokonserwacji, był Walt Disney – tak przynajmniej głosi plotka, która krąży już od niemal 60 lat. 15 grudnia 1966 r. Walt Disney zmarł w wyniku powikłań związanych z rakiem płuc. Następnego dnia odbył się prywatny pogrzeb, a 17 grudnia jego ciało poddano kremacji i pochowano w Forest Lawn Memorial Park w Glendale w Kalifornii. Czy aby na pewno?