Czy AI zastąpi obsługę klienta? Chatbot zaczął przeklinać i nazwał się bezużytecznym

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są prognozy dotyczące zastąpienia ludzi przez agentów AI w obsłudze klienta?

Jakie wyzwania techniczne napotykają chatboty i jakie są ich potencjalne problemy?

Dlaczego firmy rozważają wdrożenie agentów AI i jakie mogą mieć z tego korzyści finansowe?

Jakie różnice istnieją między tradycyjnymi chatbotami a agentami AI opartymi na sztucznej inteligencji?

Jakie obawy i zastrzeżenia budzi wykorzystanie AI w obsłudze klienta w różnych firmach?

W ostatnim czasie coraz więcej dużych światowych marek wdraża agentów AI do kontaktu z klientami. Do 2029 roku sztuczna inteligencja może autonomicznie rozwiązywać nawet 80 proc. typowych problemów obsługi klienta – prognozuje firma badawcza Gartner. Eksperci i użytkownicy zwracają jednak uwagę na istotne wady chatbotów, a „prawo do rozmowy z człowiekiem” może wkrótce zostać uregulowane prawnie – donosi BBC.

Reklama Reklama

Czy agenci AI zastąpią ludzi w obsłudze klienta? Wiele na to wskazuje

Chociaż często narzekamy na kontakt z pracownikami call center, być może już wkrótce czeka nas perspektywa obsługi klienta niemal wyłącznie przez agentów AI. Według firmy badawczej Gartner sztuczna inteligencja w ciągu trzech lat będzie w stanie rozwiązać nawet 80 proc. typowych problemów, z którymi zgłaszamy się do działów obsługi klienta.

Coraz więcej światowych gigantów wdraża chatboty AI do kontaktu z klientami i zastępuje nimi ludzi. Platforma obsługi klienta firmy konsultingowej Salesforce oparta na sztucznej inteligencji „AgentForce” jest obecnie używana przez szereg klientów, od Formuły 1, przez firmę ubezpieczeniową Prudential, po stronę do rezerwacji restauracji Open Table i serwis społecznościowy Reddit – podaje BBC.

Dyrektor generalny indyjskiej firmy technologicznej Tata Consultancy Services, K. Krithivasan, powiedział niedawno „Financial Times”, że sztuczna inteligencja może wkrótce spowodować „minimalne zapotrzebowanie” na centra obsługi telefonicznej w Azji.