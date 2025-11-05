Reklama
Rozwiń
Reklama

Bot pomógł zajść w ciążę. To pierwszy taki przypadek. AI wyleczy niepłodność?

Amerykańska para, która przez prawie dwie dekady bezskutecznie walczyła z niepłodnością, spodziewa się dziecka. To pierwsza na świecie ciąża uzyskana dzięki... systemowi AI wykorzystywanemu do badania kosmosu.

Publikacja: 05.11.2025 18:40

Narodziny pierwszego dziecka poczętego dzięki tej technologii AI zaplanowano na grudzień tego roku

Narodziny pierwszego dziecka poczętego dzięki tej technologii AI zaplanowano na grudzień tego roku

Foto: Adobe Stock

Michał Duszczyk

39-letnia kobieta i 37-letni mężczyzna z USA od wielu lat próbowali począć dziecko. Bezskutecznie – ich historia leczenia to długa lista niepowodzeń: 11 cykli stymulacji jajnikowej i dwie interwencje chirurgiczne mające na celu pobranie nasienia. Obie operacje zakończone fiaskiem. Po dwudziestu latach nie stracili nadziei. Marzenie pomógł im spełnić system STAR. O rewolucyjnym projekcie pisze prestiżowy magazyn „Lancet”.

AI namierza, a robot „wyłapuje”

Problem leżał po stronie mężczyzny, który cierpiał na ciężką postać azoospermii. To stan, w którym w nasieniu nie obserwuje się plemników. Jak wyjaśnia dr Zev Williams, dyrektor Centrum Płodności Uniwersytetu Columbia, które prowadziło badania, tradycyjne metody w takich przypadkach często zawodzą.

Niepłodność męska to poważny i rosnący problem, przyczyniający się do około 40 proc. wszystkich przypadków problemów z płodnością u par. Szacuje się, że od 10 do 15 proc. niepłodnych mężczyzn cierpi właśnie na azoospermię. Dotychczasowe metody, opierające się na chirurgicznym pobieraniu plemników bezpośrednio z jąder, są nie tylko kosztowne i inwazyjne, ale przede wszystkim charakteryzują się niskimi wskaźnikami sukcesu. Technologiczny postęp właśnie przełamuje tę barierę. Naukowcy z Uniwersytetu Columbia wykorzystali system STAR (Sperm Tracking and Recovery) – to przełomowa metoda, w której główną rolę odgrywa sztuczna inteligencja. Działa dwuetapowo: najpierw wykorzystuje obrazowanie o bardzo wysokiej mocy, aby przeskanować całą próbkę nasienia (technologia jest niezwykle szybka, bo w mniej niż godzinę potrafi przechwycić i przeanalizować ponad 8 mln obrazów), a potem do akcji wkraczają wyspecjalizowane algorytmy sztucznej inteligencji. Ich zadaniem jest zidentyfikowanie, na podstawie obrazów, tych nielicznych plemników, które mogą być żywotne. Gdy AI namierzy „kandydata”, do akcji wkracza precyzyjny robot, który w ciągu kilku milisekund delikatnie „wyłapuje” wskazany plemnik.

Czytaj więcej

Naukowcy zdecydowali o udostępnieniu PROTEUS-a jako oprogramowania „open source”
Technologie
Naukowy przełom: sztuczna inteligencja, która programuje życie

Rewolucja w walce z niepłodnością?

W przypadku opisywanej pary, system STAR przeanalizował 2,5 miliona obrazów, a cały proces trwał około dwóch godzin. Efekt? AI zidentyfikowała siedem plemników, które wcześniej były całkowicie niewidoczne dla dotychczasowych metod. Po bliższej analizie okazało się, że tylko dwa z siedmiu znalezionych plemników były żywotne. To jednak wystarczyło. Zostały one natychmiast wykorzystane do zapłodnienia komórek jajowych, co pozwoliło na utworzenie dwóch zarodków. Transfer jednego z nich zakończył się sukcesem – 13 dni później kobieta wykonała test ciążowy. Po raz pierwszy w życiu zobaczyła wynik pozytywny. Jak sama przyznała, potrzebowała dwóch dni, żeby uwierzyć, że „naprawdę jestem w ciąży”. Po ośmiu tygodniach badanie USG potwierdziło prawidłowy rozwój płodu z akcją serca wynoszącą 172 uderzenia na minutę. Narodziny pierwszego dziecka poczętego dzięki tej technologii AI zaplanowano na grudzień tego roku.

Reklama
Reklama

Co ciekawe, bot „zaszyty” w systemie STAR to technologia kosmiczna, ta sama, która jest wykorzystywana do poszukiwania życia we wszechświecie. Badanie, opublikowane w „The Lancet”, to na razie pojedynczy, choć spektakularny przypadek. Ale wkrótce może być ich więcej. Naukowcy podkreślają, że technologia STAR ma potencjał, by zrewolucjonizować leczenie par borykających się z najcięższymi postaciami niepłodności męskiej. Trwają już szersze badania kliniczne, które mają ocenić skuteczność systemu na większej grupie pacjentów.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Technologie Sztuczna Inteligencja AI

39-letnia kobieta i 37-letni mężczyzna z USA od wielu lat próbowali począć dziecko. Bezskutecznie – ich historia leczenia to długa lista niepowodzeń: 11 cykli stymulacji jajnikowej i dwie interwencje chirurgiczne mające na celu pobranie nasienia. Obie operacje zakończone fiaskiem. Po dwudziestu latach nie stracili nadziei. Marzenie pomógł im spełnić system STAR. O rewolucyjnym projekcie pisze prestiżowy magazyn „Lancet”.

AI namierza, a robot „wyłapuje”

Pozostało jeszcze 88% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Czy sztuczna inteligencja zastąpi tradycyjne call center? Opinie są podzielone
Technologie
Czy AI zastąpi obsługę klienta? Chatbot zaczął przeklinać i nazwał się bezużytecznym
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Materiał Promocyjny
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Eksperci apelują o regulacje prawne chatbotów AI z otwartym dostępem dla dzieci i nastolatków
Technologie
„On mnie rozumie, rodzice nie". Nastolatki uciekają do chatbotów AI, a eksperci biją na alarm
Halucynacje i celowy sabotaż: Nowe testy dowodzą, że AI oszukuje, by nie zostać wyłączone
Technologie
AI nie słucha ludzi, którzy chcą ją wyłączyć. Zaskakujące wyniki testów
Pacjenci na całym świecie coraz częściej sięgają m.in. do ChatGPT, poszukując informacji o możliwośc
Technologie
Tak „doktor Bot” leczy Polaków. Czy AI zastąpi lekarza?
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Materiał Promocyjny
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Chatboty AI mówią ludziom to, co chcą usłyszeć. To niesie ze sobą „podstępne ryzyko" - twierdzą nauk
Technologie
ChatGPT, Gemini i inne boty AI to wyjątkowo groźne lizusy. Naukowcy biją na alarm
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie