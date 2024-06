Koniec z testowaniem leków i kosmetyków na zwierzętach. Jest rozwiązanie

Naukowcy od dawna poszukują alternatyw dla takich testów bez udziału zwierząt. Systemy sztucznej inteligencji (AI) mocno przyspieszają te prace – informuje BBC. Zastosowanie AI w tej dziedzinie jest banalnie proste: wykorzystuje się je do przeglądania wszystkich już istniejących i dostępnych światowych wyników testów na zwierzętach, aby zapobiec konieczności przeprowadzania niepotrzebnych testów. Naukowcom może być trudno przeszukiwać dziesięciolecia danych, aby znaleźć i przeanalizować dokładnie to, czego szukają. Natomiast dla AI to żaden problem — mówi BBC Joseph Manuppello, starszy analityk ds. badań w Physicians Committee of Responsible Medicine, amerykańskiej organizacji non-profit.

Sztuczna inteligencja pomoże naukowcom

Thomas Hartung, profesor toksykologii na Johns Hopkins University w USA, a także dyrektor Center for Alternatives to Animal Testing, zapewnia, że „AI jest tak samo dobra jak człowiek, a nawet lepsza, w wydobywaniu informacji z prac naukowych”.

Tym bardziej, że każdego roku na rynek trafia ponad 1000 nowych leków oraz kosmetyków i wszystkie muszą zostać przetestowane w warunkach laboratoryjnych.

Prof. Hartung mówi, że wyszkolone systemy AI są w stanie określić toksyczność nowej substancji chemicznej. Mimo, iż algorytmy są od dawna stosowane w toksykologii, to AI jest „ogromnym skokiem naprzód” zarówno pod względem mocy, jak i dokładności. Sztuczna inteligencja jest teraz zaangażowana na każdym etapie testów toksyczności.