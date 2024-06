To głównie one, a nie roboty, zastąpią człowieka w pracy. Polacy już się boją

Polacy nie chcą awatarów, wolą roboty

Zoom ma już pewne doświadczenie z AI. Platforma wykorzystuje tego typu zaawansowane algorytmy do tworzenia podsumowań spotkań online, co już wyręcza użytkowników. Czy jesteśmy gotowi, by iść krok dalej? Chyba jeszcze nie. Jak wynika z raportu PRCN, Polacy nie chcą, aby awatary zajęły ich miejsce w pracy. Jedynie 10 proc. ankietowanych pozytywnie odebrałoby posiadanie własnego awatara, który wykonywałby za nich obowiązki zawodowe. Wedle raportu nowoczesne technologie mogą być odbierane bardziej w kontekście zagrożenia niż szansy – aż 24 proc. badanych wykazało bowiem niechęć do korzystania z pomocy AI oraz preferencję względem usług świadczonych przez ludzi. Jednocześnie więcej niż co czwarty respondent twierdzi, że korzystałby na co dzień z robotów sprzątających, kuchennych i innych rozwiązań automatyzujących prace domowe (w tym opiekę nad dziećmi lub osobami starszymi i zwierzętami). Nie zniechęca nas też automatyczna porada prawna (22 proc.) czy konsultacja zdrowotna (21 proc.).