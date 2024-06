Stworzono księdza AI, ale bot wymknął się spod kontroli. Głosił zaskakujące teorie

Zaledwie 22 sekund potrzebował Nedim Bajrami, by w meczu z Włochami dać prowadzenie Albanii. Tym sposobem na Euro 2024 mamy kolejny rekord: tym razem najszybciej strzelonego gola w historii mistrzostw Europy w piłce nożnej. Bajrami na co dzień gra we włoskim Sassuolo.