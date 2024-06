Powstaną „wieczne” chipy. Niezniszczalny materiał cieńszy 100 tys. razy od włosa

Chińscy badacze opracowali nowy materiał, z którego można uzyskać chipy pamięci o niemal nieskończonej żywotności. To produkt z grupy ferroelektryków, które już są często wykorzystywane do produkcji chipów. Doskonale nadają się do tworzenia układów pamięci ze względu na ich niskie zużycie energii, bezstratny odczyt i możliwość szybkiego zapisu. Mogą szybko zmieniać stany pod wpływem pola elektrycznego.

Chiny szukają sposobu na amerykańskie sankcje

Teraz Chińczycy w związku z amerykańskimi sankcjami w obszarach zaawansowanych technologii stawiają na opracowanie nowych materiałów o kluczowym znaczeniu dla rozwoju sztucznej inteligencji.

Tradycyjne materiały ferroelektryczne, szeroko stosowane na rynku, takie jak tytanian cyrkonianu ołowiu (PZT), mogą podczas użytkowania ulegać tak zwanemu zmęczeniu, co prowadzi do pogorszenia wydajności i ostatecznej awarii. Chiński zespół chciał rozwiązać ten problem poprzez ulepszenie struktury materiału. - Kiedy podczas procesów przechowywania i odczytu przepływają ładunki, defekty te przemieszczają się i kumulują, ostatecznie blokując proces polaryzacji i prowadząc do awarii urządzenia – wyjaśnił He Ri, profesor nadzwyczajny w instytucie CAS i główny autor badania. - To jak fale gromadzące w morzu małe kamienie, stopniowo tworzące dużą rafę, która blokuje przepływ – dodał. Stwierdzono, że problem można rozwiązać poprzez konstruowanie materiałów ferroelektrycznych w warstwach.

Czytaj więcej Globalne Interesy Amerykanie i Brytyjczycy rzucają wyzwanie monopoliście. Nowe potężne chipy Koncern AMD zapowiedział właśnie wprowadzenie serii nowych, przełomowych procesorów. Gigant na rynku układów scalonych rzuca wyzwanie innemu amerykańskiemu potentatowi w branży – Nvidii.

Korzystając ze wspomagania sztuczną inteligencją symulacji na poziomie atomowym, badacze odkryli, że dwuwymiarowe ślizgające się materiały ferroelektryczne przesuwają się jako całość podczas przenoszenia ładunku, gdy są umieszczone pod polem elektrycznym. Zapobiega to przemieszczaniu się i gromadzeniu się naładowanych „defektów”, unikając w ten sposób zmęczenia.