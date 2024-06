Chatbot ChatGPT zyskuje płatne opcje. Ile trzeba zapłacić? Co jest w darmowej wersji?

Co można zyskać za opłatą

Serwis TechCrunch zrobił zestawienie, na co można liczyć, wnosząc opłaty. I tak, poszukujący bardziej wydajnego rozwiązania mogą za 20 dol. miesięcznie mieć ChatGPT Plus, który ma pięciokrotnie większą pojemność niż bezpłatna ChatGPT, a także wcześniejszy i priorytetowy dostęp do nowszych narzędzi, takich jak macOS OpenAI dla ChatGPT.

Czytaj więcej Globalne Interesy ChatGPT mocno przyspiesza. Tymczasem konkurencja w AI ma poważne problemy Bezpłatna ulepszona wersja popularnego bota - GPT-4o - i sojusz z Apple’em to ruchy, które mają umocnić dominację OpenAI na rynku generatywnej sztucznej inteligencji. Czy rywale będą w stanie odeprzeć atak hegemona?

Ponadto abonenci ChatGPT Plus otrzymują ulepszoną funkcję analizy danych, wspieraną przez GPT-4o, która umożliwia tworzenie interaktywnych wykresów i tabel na podstawie zbiorów danych. Użytkownicy mogą przesyłać pliki do analizy bezpośrednio z Google Drive i Microsoft OneDrive lub ze swoich urządzeń.

Właścicielem małej firmy mogą to mieć za 30 dol. za użytkownika miesięcznie lub 25 dol. za użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie dla maksymalnie 149 użytkowników. Powyżej tego poziomu są już opcje dla dużych firm, które mogą wybrać ChatGPT Enterprise, plan ChatGPT skierowany do korporacji. OpenAI nie publikuje ceny ChatGPT Enterprise, ale raportowany koszt wynosi około 60 dol. na użytkownika miesięcznie przy minimum 150 użytkownikach i 12-miesięcznej umowie.

ChatGPT Enterprise dodaje funkcje prywatności i analizy danych „klasy korporacyjnej” do podstawowego ChatGPT, a także ulepszone opcje wydajności i dostosowywania. Dostępny jest dedykowany obszar roboczy i konsola administracyjna z narzędziami do zarządzania sposobem, w jaki pracownicy w organizacji korzystają z ChatGPT.

Od firm przez uniwersytety po organizacje non-profit

Z kolei ChatGPT Edu, nowsza oferta OpenAI, zapewnia wersję ChatGPT zbudowaną dla uniwersytetów i studiujących na nich studentów, a także wykładowców, pracowników naukowych i zespołów operacyjnych kampusu. Ceny nie zostały jeszcze upublicznione ani nawet podane nieoficjalnie.