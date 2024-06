Zaskakujące zmiany w amerykańskich więzieniach. To będzie „wirtualna odsiadka”

VfC współpracuje z organizacjami pracodawców, jak np. Napa Auto Parts. Wcześniej organizacja prowadziła szkolenia w sposób tradycyjny, w warsztatach samochodowych. Ale liczba absolwentów spadała. Stąd zwrot w stronę więźniów i nowej technologii. Zainteresowanie VR przyszło wraz z pandemią, gdy liczba stażystów, których Vehicles for Change mogła bezpiecznie wpuścić do swoich garaży, raptownie się skurczyła. Wówczas Schwartz nawiązał współpracę z HTX Labs. Firma, zajmująca się oprogramowaniem, tworzyła programy szkoleniowe w zakresie rzeczywistości wirtualnej m.in. dla Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. I to ona opracowała wirtualny program dla przyszłych mechaników samochodowych.

Sposób na resocjalizację i brak pracowników

Zakłady penitencjarne w Maryland na razie pozytywnie oceniają ów program. Chodzi m.in. o koszty – te są bowiem znacznie niższe niż organizowanie praktycznych zajęć szkoleniowych (zestaw gogli VR kosztuje ok. 500 dol.). Poza tym – na co uwagę zwracają sami więźniowie – technologia ta daje coś, co trudno przecenić w tych warunkach, a mianowicie możliwość ucieczki z tego miejsca do wirtualnego świata, stanowiącego namiastkę prawdziwego życia za kratami. A na tym nie koniec, bo jak twierdzą specjaliści z portugalskiego Innovative Prison Systems, technologia VR pozytywnie wpływa również na obniżanie poziomu agresji wśród osadzonych. Naukowcy z MIT wskazują ponadto, że wirtualna rzeczywistość pomaga też w walce z traumami i depresją.