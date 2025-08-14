Najwięksi rywale w AI stoczą teraz walkę o mózgi. Gra idzie o kontrolę myśli

Aktualizacja: 14.08.2025 23:27 Publikacja: 14.08.2025 21:58
Neuralink z powodzeniem wszczepił już swoje chipy mózgowe pierwszym pacjentom
Starcie największych rywali w branży sztucznej inteligencji przenosi się na pole neurotechnologii. Wydawało się, że prym w tej dziedzinie wiedzie Neuralink, ale firmie Elona Muska po piętach chce deptać współtwórca ChatGPT. Sam Altman dołącza właśnie do wyścigu o połączenie mózgu z komputerem. Wspierany przez niego startup Merge Labs zamierza opracować zaawansowany interfejs mózg-komputer (BCI).
Start-up chce pozyskać od inwestorów 250 mln dol. (przy wycenie sięgającej 850 mln dol.). Jak donosi "Financial Times", fundusz venture capital powiązany z OpenAI ma zapewnić. Co ciekawe, Altman, choć jest współzałożycielem nowego podmiotu (razem z Aleksem Blanią, prezesem znanego z projektu skanowania tęczówki Worldcoin), nie zainwestuje w niego bezpośrednio.
Mimo to w USA już mówi się o eskalacji i tak głośnego już konfliktu między technologicznymi miliarderami, którzy niegdyś wspólnie tworzyli OpenAI. Drogi Muska i Altmana rozeszły się w 2018 r., gdy ten pierwszy opuścił radę nadzorczą OpenAI. Ostatnio ich spór przybrał na sile, przenosząc się do sfery publicznej. Na platformie X (d. Twitter) Musk groził procesem firmie Apple za rzekome faworyzowanie technologii OpenAI, na co Altman odpowiedział oskarżeniami o manipulowanie algorytmami serwisu na korzyść firm Muska. Fakt, że teraz ich rywalizacja wkracza w sferę neurotechnologii, która może zrewolucjonizować interakcję człowieka z maszyną, zapowiada zaostrzenie rywalizacji.
Nazwa Merge Labs nawiązuje do popularnego w Dolinie Krzemowej terminu "the merge", oznaczającego symboliczną chwilę, w której ludzie i maszyny staną się jednym, zintegrowanym bytem. Technologia BCI to krok właśnie w tę stronę. Neuralink ma już ugruntowaną pozycję i spore sukcesy w tej dziedzinie. Niedawno firma Muska, która pozyskała 650 mln dol. w rundzie finansowania serii E, osiągając wycenę na poziomie 9 mld dol., z powodzeniem wszczepiła swoje chipy pierwszym pacjentom. Jedna z osób z paraliżem czterokończynowym jest już w stanie siłą myśli kontrolować urządzenia cyfrowe, a nawet projektować obiekty 3D. Spółka kontynuuje program badawczy PRIME, wszczepiając implanty kolejnym pacjentom – do połowy roku ich liczba wzrosła do dziewięciu, a celem jest przeprowadzenie ponad dwudziestu operacji do końca grudnia. Firma otrzymała również od amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) status "przełomowego urządzenia" dla technologii mającej przywracać zdolność mowy.
Ambitne plany Muska zakładają implantację chipów u 20 tys. osób rocznie do 2031 r., co mogłoby generować przychody rzędu miliarda dolarów.
Rynek interfejsów mózg-komputer rośnie w zawrotnym tempie. Analitycy prognozują, że jego wartość może sięgnąć 15,14 mld dol. do 2035 r., przy średniorocznym wzroście przekraczającym 16 proc. Oprócz Neuralinka i Merge Labs, w wyścigu o dominację uczestniczą także takie firmy jak Synchron (wspierany m.in. przez Jeffa Bezosa i Billa Gatesa), i Paradromics, rozwijając zarówno inwazyjne, jak i nieinwazyjne technologie BCI.
Ogromne ambicje na tym polu przejawiają również Chiny. Rząd w Pekinie ogłosił w tym roku strategiczny plan osiągnięcia globalnej dominacji w sektorze BCI do 2030 r. Start-upy, jak NeuCyber NeuroTech ze swoim implantem Beinao No.1 i Neuracle Technology z projektem NEO, już prowadzą zaawansowane testy na ludziach, często stawiając na rozwiązania półinwazyjne, postrzegane jako bezpieczniejsza alternatywa dla w pełni inwazyjnej technologii Muska.
