Sam Altman, prezes OpenAI i jeden z liderów Doliny Krzemowej, przyznaje, że sztuczna inteligencja całkowicie wyeliminuje niektóre zawody. Uważa jednocześnie, że nadchodząca dekada może być najbardziej ekscytującym okresem w historii, jeśli chodzi o rozpoczynanie kariery, zwłaszcza dla osób, które marzą o pracy w kosmosie.

Pierwsze doświadczenie zawodowe według Altmana? Eksploracja kosmosu

O wizjach Altmana dotyczących przyszłego rynku pracy można przeczytać m.in. na łamach „Fortune”. Miliarder uważa, że za zaledwie 10 lat absolwenci studiów będą mogli zarabiać na życie eksplorując Układ Słoneczny i zarabiając przy tym astronomiczne kwoty. Altman przyznał, że zazdrości młodym ludziom, ponieważ w porównaniu z ich możliwościami, obecne pierwsze doświadczenia zawodowe będą wydawać się nudne.

„W 2035 roku absolwent studiów, o ile w ogóle pójdzie na studia, może wylecieć na misję eksploracji Układu Słonecznego statkiem kosmicznym w zupełnie nowej, ekscytującej, super dobrze płatnej i super interesującej pracy” – powiedział Altman w rozmowie z dziennikarką Cleo Abram w jej podcaście „Huge If True”.

Jak podaje „Fortune”, choć nie wiadomo, jak będzie postępować eksploracja kosmosu w nadchodzących latach, inżynierowie lotnictwa i kosmonautyki rozwijają się zawodowo szybciej, niż wynosi średnia krajowa dla wszystkich zawodów. Do tego mogą liczyć na roczne wynagrodzenie przekraczające 130 tys. dolarów.