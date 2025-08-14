Aktualizacja: 14.08.2025 12:07 Publikacja: 14.08.2025 11:53
Według pionierów technologii rynek pracy może diametralnie zmienić się w ciągu zaledwie dekady, na zdjęciu Sam Altman
Foto: Kosuke Okahara/Bloomberg
Sam Altman, prezes OpenAI i jeden z liderów Doliny Krzemowej, przyznaje, że sztuczna inteligencja całkowicie wyeliminuje niektóre zawody. Uważa jednocześnie, że nadchodząca dekada może być najbardziej ekscytującym okresem w historii, jeśli chodzi o rozpoczynanie kariery, zwłaszcza dla osób, które marzą o pracy w kosmosie.
O wizjach Altmana dotyczących przyszłego rynku pracy można przeczytać m.in. na łamach „Fortune”. Miliarder uważa, że za zaledwie 10 lat absolwenci studiów będą mogli zarabiać na życie eksplorując Układ Słoneczny i zarabiając przy tym astronomiczne kwoty. Altman przyznał, że zazdrości młodym ludziom, ponieważ w porównaniu z ich możliwościami, obecne pierwsze doświadczenia zawodowe będą wydawać się nudne.
„W 2035 roku absolwent studiów, o ile w ogóle pójdzie na studia, może wylecieć na misję eksploracji Układu Słonecznego statkiem kosmicznym w zupełnie nowej, ekscytującej, super dobrze płatnej i super interesującej pracy” – powiedział Altman w rozmowie z dziennikarką Cleo Abram w jej podcaście „Huge If True”.
Jak podaje „Fortune”, choć nie wiadomo, jak będzie postępować eksploracja kosmosu w nadchodzących latach, inżynierowie lotnictwa i kosmonautyki rozwijają się zawodowo szybciej, niż wynosi średnia krajowa dla wszystkich zawodów. Do tego mogą liczyć na roczne wynagrodzenie przekraczające 130 tys. dolarów.
Altman w rozmowie z Cleo Abram przyznał również, że wierzy w transformacyjną moc sztucznej inteligencji, która oferuje młodym ludziom bezprecedensowe możliwości i dostęp do potężnych narzędzi. Jego zdaniem wystarczy wpaść na świetny pomysł i opanować narzędzia sztucznej inteligencji.
„Prawdopodobnie już teraz można założyć firmę, jednoosobową firmę, która w przyszłości będzie warta ponad miliard dolarów, a co ważniejsze, dostarczy światu niesamowity produkt i usługę – i to jest po prostu szalone” – powiedział.
To wszystko dzięki wsparciu AI, bez zespołu składającego się z setek ludzi. Jednocześnie podkreślił, że nadejście nowej ery pozwoli młodym ludziom wcielać w życie pomysły z niespotykaną dotąd szybkością.
Altman wspomniał również o ciemnych stronach rewolucyjnego potencjału sztucznej inteligencji na rynku pracy. Jego zdaniem w ciągu 5 lat połowa pracowników umysłowych wykonujących podstawowe prace zostanie zastąpiona przez AI, a dyplom ukończenia studiów wyższych nie będzie gwarantować płynnego startu w karierze. Uważa jednak, że młodzi ludzie są w stanie się do tego dostosować.
„To zawsze się zdarza, a młodzi ludzie najlepiej potrafią się do tego dostosować. Bardziej martwię się tym, co to oznacza nie dla 22-latka, ale dla 62-latka, który nie chce się przekwalifikować ani zdobywać nowych umiejętności, czy jakkolwiek politycy to nazywają” – powiedział w rozmowie z Cleo Abram.
Altman przyznał również, że trudno przewidzieć, jak będzie wyglądać przyszłość za 10 lat, ponieważ nie wiadomo, jak daleko może posunąć się rozwój technologii.
Bill Gates, miliarder i współzałożyciel Microsoftu uważa, że technologia może radykalnie skrócić tydzień pracy, ponieważ ludzie nie będą już potrzebni do wykonywania większości zadań. Jego zdaniem dwudniowy tydzień pracy może pojawić się w ciągu najbliższej dekady.
„Jak będzie wyglądała praca? Czy powinniśmy po prostu pracować dwa, trzy dni w tygodniu?” – powiedział Jimmy'emu Fallonowi w programie „The Tonight Show" na początku tego roku.
Jen-Hsun Huang, prezes i współzałożyciel NVIDIA Corporation – jednego z największych na świecie producentów procesorów graficznych i innych układów scalonych, przyznał, że sztuczna inteligencja dała jego pracownikom nadludzkie umiejętności, które będą się nasilać wraz z postępem technologii.
Mark Cuban, amerykański biznesmen i miliarder, twierdzi z kolei, że sztuczna inteligencja może zagrozić pozycji Elona Muska jako najbogatszej osoby na świecie. „Nie widzieliśmy jeszcze najlepszych ani najbardziej szalonych rzeczy, które [AI] będzie w stanie zrobić” – powiedział Cuban w podcaście „High Performance” na początku lata. „I myślę, że nie tylko stworzy bilionera, ale może to być po prostu jeden gość w piwnicy. Tak szalone to może być” - dodał.
