AI wstrząśnie rynkiem pracy. Jaki będzie za 10 lat? Twórca ChatGPT: To jest po prostu szalone

Praca w kosmosie i dwudniowy dzień pracy to pomysły, które nie mieszczą się w głowie współczesnym ludziom i brzmią jak odległa przyszłość. Tymczasem według Sama Altmana oraz Billa Gatesa zrealizują się w ciągu 10 lat. Jak - ich zdaniem - sztuczna inteligencja zmieni rynek pracy?

Publikacja: 14.08.2025 11:53

Według pionierów technologii rynek pracy może diametralnie zmienić się w ciągu zaledwie dekady

Foto: Kosuke Okahara/Bloomberg

Małgorzata Krzystała

Sam Altman, prezes OpenAI i jeden z liderów Doliny Krzemowej, przyznaje, że sztuczna inteligencja całkowicie wyeliminuje niektóre zawody. Uważa jednocześnie, że nadchodząca dekada może być najbardziej ekscytującym okresem w historii, jeśli chodzi o rozpoczynanie kariery, zwłaszcza dla osób, które marzą o pracy w kosmosie. 

Pierwsze doświadczenie zawodowe według Altmana? Eksploracja kosmosu

O wizjach Altmana dotyczących przyszłego rynku pracy można przeczytać m.in. na łamach „Fortune”. Miliarder uważa, że za zaledwie 10 lat absolwenci studiów będą mogli zarabiać na życie eksplorując Układ Słoneczny i zarabiając przy tym astronomiczne kwoty. Altman przyznał, że zazdrości młodym ludziom, ponieważ w porównaniu z ich możliwościami, obecne pierwsze doświadczenia zawodowe będą wydawać się nudne.

„W 2035 roku absolwent studiów, o ile w ogóle pójdzie na studia, może wylecieć na misję eksploracji Układu Słonecznego statkiem kosmicznym w zupełnie nowej, ekscytującej, super dobrze płatnej i super interesującej pracy” – powiedział Altman w rozmowie z dziennikarką Cleo Abram w jej podcaście „Huge If True”.

Jak podaje „Fortune”, choć nie wiadomo, jak będzie postępować eksploracja kosmosu w nadchodzących latach,  inżynierowie lotnictwa i kosmonautyki rozwijają się zawodowo szybciej, niż wynosi średnia krajowa dla wszystkich zawodów. Do tego mogą liczyć na  roczne wynagrodzenie przekraczające 130 tys. dolarów.

Jednoosobowe firmy warte miliard dolarów

Altman w rozmowie z Cleo Abram przyznał również, że wierzy w transformacyjną moc sztucznej inteligencji, która oferuje młodym ludziom bezprecedensowe możliwości i dostęp do potężnych narzędzi. Jego zdaniem wystarczy wpaść na świetny pomysł i opanować narzędzia sztucznej inteligencji.

„Prawdopodobnie już teraz można założyć firmę, jednoosobową firmę, która w przyszłości będzie warta ponad miliard dolarów, a co ważniejsze, dostarczy światu niesamowity produkt i usługę – i to jest po prostu szalone” – powiedział.

To wszystko dzięki wsparciu AI, bez zespołu składającego się z setek ludzi. Jednocześnie podkreślił, że nadejście nowej ery pozwoli młodym ludziom wcielać w życie pomysły z niespotykaną dotąd szybkością.

Ciemna strona rewolucji AI na rynku pracy 

Altman wspomniał również o ciemnych stronach rewolucyjnego potencjału sztucznej inteligencji na rynku pracy. Jego zdaniem w ciągu 5 lat połowa pracowników umysłowych wykonujących podstawowe prace zostanie zastąpiona przez AI, a dyplom ukończenia studiów wyższych nie będzie gwarantować płynnego startu w karierze. Uważa jednak, że młodzi ludzie są w stanie się do tego dostosować.

„To zawsze się zdarza, a młodzi ludzie najlepiej potrafią się do tego dostosować. Bardziej martwię się tym, co to oznacza nie dla 22-latka, ale dla 62-latka, który nie chce się przekwalifikować ani zdobywać nowych umiejętności, czy jakkolwiek politycy to nazywają” – powiedział w rozmowie z Cleo Abram.

Altman przyznał również, że trudno przewidzieć, jak będzie wyglądać przyszłość za 10 lat, ponieważ nie wiadomo, jak daleko może posunąć się rozwój technologii.

Dwudniowy tydzień pracy? Oto co myślą inni pionierzy technologii

Bill Gates, miliarder i współzałożyciel Microsoftu uważa, że technologia może radykalnie skrócić tydzień pracy, ponieważ ludzie nie będą już potrzebni do wykonywania większości zadań. Jego zdaniem dwudniowy tydzień pracy może pojawić się w ciągu najbliższej dekady.

„Jak będzie wyglądała praca? Czy powinniśmy po prostu pracować dwa, trzy dni w tygodniu?” – powiedział Jimmy'emu Fallonowi w programie „The Tonight Show" na początku tego roku.

Jen-Hsun Huang, prezes i współzałożyciel NVIDIA Corporation – jednego z największych na świecie producentów procesorów graficznych i innych układów scalonych, przyznał, że sztuczna inteligencja dała jego pracownikom nadludzkie umiejętności, które będą się nasilać wraz z postępem technologii.

Mark Cuban, amerykański biznesmen i miliarder, twierdzi z kolei, że sztuczna inteligencja może zagrozić pozycji Elona Muska jako najbogatszej osoby na świecie. „Nie widzieliśmy jeszcze najlepszych ani najbardziej szalonych rzeczy, które [AI] będzie w stanie zrobić” – powiedział Cuban w podcaście „High Performance” na początku lata. „I myślę, że nie tylko stworzy bilionera, ale może to być po prostu jeden gość w piwnicy. Tak szalone to może być” - dodał.

Źródło: rp.pl

Technologie Sztuczna Inteligencja Praca Rynek pracy

