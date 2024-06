Naukowcy pracują nad stworzeniem przyjaznej dla środowiska elektroniki, takiej jak czujniki i płytki drukowane. Dr Valerio Beni, ekspert w dziedzinie zielonej chemii w szwedzkim instytucie badawczym RISE, postanowił wykorzystać do jej stworzenia masę celulozową. Chciał, by urządzenia elektroniczne z drewna nie pozostawiały śladu węglowego i były łatwiejsze do recyklingu. Jednak produkcja masy celulozowej i przekształcanie jej w papier do nowej generacji urządzeń elektronicznych wymagałoby spalania zbyt dużej ilości energii, aby proces ten był tak przyjazny dla środowiska, jak zakładano. Naukowcy postanowili sięgnąć po drewno.

Sposób na miliardy tony odpadów elektronicznych

Dr Beni kieruje projektem badawczym, który otrzymał dofinansowanie z UE na zbadanie sposobów wytwarzania elektroniki użytkowej z materiałów drewnopochodnych. Projekt o nazwie HyPELignum łączy instytuty badawcze, uniwersytet i przedstawicieli przemysłu z Austrii, Holandii, Słowenii i Hiszpanii.

Oprócz energii i surowców potrzebnych do produkcji urządzeń elektronicznych, gadżety generują także góry odpadów. W 2022 r. świat wyprodukował rekordowe 62 mld ton odpadów elektronicznych – czyli 7,8 kilograma na osobę – przy czym sama Europa wyprodukowała 17,6 mld ton, więcej niż jakikolwiek inny region, zgodnie z danymi ONZ. Przewiduje się, że do 2030 r. góra ta urośnie do 82 mld ton.