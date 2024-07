Na zakończonej właśnie wielkiej imprezie lotniczej w Farnborough pod Londynie po raz pierwszy zaprezentowano makietę Tempesta. Nie zrobiłoby to może wielkiego wrażenia, gdyby nie fakt, że trwa już budowa – co ujawniły brytyjskie władze – tzw. demonstratora technologii, czyli prototypu w zmniejszonej wielkości.

Reklama

Brytyjski spór o myśliwce szóstej generacji

W projekcie uczestniczą też Włochy (Leonardo) i Japonia (Mitsubishi Heavy Industries), które wraz z liderem – Wielką Brytanią (BAe) – zobowiązały się do rozpoczęcia produkcji maszyny w 2035 roku. Londyn planuje zainwestować w budowę myśliwca aż 12 mld funtów, co doprowadziło do tarć między Torysami i Partią Pracy, która przejęła niedawno władzę i wcześniej kwestionowała zasadność tak wielkich wydatków na ten projekt. Przeciwne miały być też siły lądowe i marynarka.

Teraz, jak wskazuje „The Independent”, nowy premier Keir Starmer wypowiada się już w innym duchu, „doceniając wagę programu i poczynione postępy”. Sekretarz obrony opozycyjnego rządu cieni James Cartlidge wciąż kwestionuje jednak zaangażowanie rządu laburzystów w program, dodając, że wycofanie się z niego byłoby jak rezygnacja z programu Spitfire w latach 30. Na początkową fazę projektu Tempest, która ma zostać zakończona w 2025 roku, przeznaczono już dwa miliardy funtów. Samolot ma wzbić się w powietrze za trzy lata.

Kto pracuje nad nowymi samolotami bojowymi

Czas nagli, bo podobne projekty rozpoczęły bądź rozpoczynają także inne kraje, w tym Chiny. Najbardziej zaawansowani są jednak Amerykanie, którzy chcieliby nową maszynę, tworzoną w ramach programu Next Generation Air Dominance (NGAD), skierować do produkcji jeszcze w tej dekadzie. NGAD jest jedynym myśliwcem szóstej generacji, który faktycznie został zbudowany (jako tzw. demonstrator technologii). Dopiero w czerwcu 2022 r. program został ujawniony.