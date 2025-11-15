Tajemnica długowieczności. Sensacyjne wyniki badania naukowców

Najnowsze badania zespołu kierowanego przez Scotta Leisera z Katedry Fizjologii Molekularnej i Integracyjnej na University of Michigan Medical School, prowadzone na nicieniach C. elegans – popularnym organizmie modelowym – pokazują, że tak proste bodźce jak dotyk czy zapach mogą wpływać na procesy starzenia, a nawet niwelować efekty znanych strategii wydłużania życia, takich jak restrykcyjna dieta niskokaloryczna.

Dotyk, który skraca życie. Jak bodźce z otoczenia blokują gen długowieczności

Naukowcy odkryli, że gen fmo-2, którego aktywacja jest ściśle związana z wydłużeniem życia u badanych robaków, można łatwo „wyciszyć”. To właśnie ten gen pozwala organizmowi uruchomić korzystne procesy metaboliczne typowe dla postu lub ograniczenia kalorii. Naukowcy wykazali, że dotyk imitujący obecność bakterii będących pożywieniem robaków, zapach jedzenia oraz inne bodźce sensoryczne są w stanie zablokować aktywację tego genu, tym samym odbierając korzyści wynikające z diety ograniczającej kalorie.

Wyjaśniają, że zarówno ludzie, jak i nicienie uwalniają hormony – w tym adrenalinę czy dopaminę – w odpowiedzi na bodźce z otoczenia. Neurony robaków reagują na środowisko w podobny sposób, wywołując zmiany fizjologiczne.

Naukowcy już wcześniej odkryli, że stres związany z ograniczoną dostępnością pokarmu może zwiększać przeżywalność. Natomiast wcześniejsze badania na muszkach pokazały, że samo wąchanie jedzenia może niwelować ten efekt zwiększonej przeżywalności.