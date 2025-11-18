Zaskakujące wyniki badań: AI miała znacząco przyspieszyć pracę, a ją spowalnia

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są aktualne wyniki badań dotyczące wpływu AI na efektywność programistów?

Narracja wokół generatywnej sztucznej inteligencji w IT od miesięcy opierała się na obietnicy skokowego wzrostu produktywności. Jednak rzeczywistość weryfikuje te założenia w brutalny sposób. Zamiast kodować szybciej, programiści tracą cenne godziny na nadzorowanie algorytmów. Czy to błędy wieku dziecięcego technologii, czy fundamentalna zmiana w specyfice pracy deweloperów?

Złudna pomoc i masa błędów

Rob Skillington, współzałożyciel Chronosphere, zwraca uwagę, że AI fundamentalnie przekształca sposób pracy inżynierów, ale w kierunku, którego mało kto się spodziewał. Zamiast prostego przyspieszenia, mamy do czynienia z „wymuszoną redefinicją ról zawodowych i ścieżek kariery”. Potwierdza to niedawne, randomizowane badanie przeprowadzone przez grupę badawczą non-profit METR. Wyniki są zaskakujące: doświadczeni deweloperzy open-source korzystający z narzędzi AI potrzebowali aż o 19 proc. więcej czasu na realizację zadań w porównaniu do kolegów pracujących bez cyfrowego wsparcia. Jak piszą eksperci na łamach serwisu TechRadar, stoi to w jaskrawej sprzeczności z oczekiwaniami rynku – przed eksperymentem zarówno uczestnicy, jak i analitycy przewidywali, że algorytmy zapewnią przyspieszenie pracy na poziomie około 40 proc.

Dlaczego narzędzia, które mają automatyzować pracę, w rzeczywistości ją hamują? Według badaczy z METR problem leży w zmianie ciężaru pracy. Deweloperzy, zamiast pisać kod, zmuszeni są poświęcać czas na tworzenie precyzyjnych promptów (poleceń dla AI), żmudne przeglądanie wygenerowanych sugestii oraz integrowanie otrzymanych wyników ze złożonymi, istniejącymi już bazami kodu. To właśnie ten proces weryfikacji okazuje się „wąskim gardłem”. Efekt? Informatycy tracą czas.