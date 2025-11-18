Zaskakujące wyniki badań: AI miała znacząco przyspieszyć pracę, a ją spowalnia

Aktualizacja: 19.11.2025 04:04 Publikacja: 18.11.2025 19:38
Programiści. Praca przy komputerze
AI miała przyspieszać pracę, efekt jest zaskakujący
Foto: Adobe Stock
Narracja wokół generatywnej sztucznej inteligencji w IT od miesięcy opierała się na obietnicy skokowego wzrostu produktywności. Jednak rzeczywistość weryfikuje te założenia w brutalny sposób. Zamiast kodować szybciej, programiści tracą cenne godziny na nadzorowanie algorytmów. Czy to błędy wieku dziecięcego technologii, czy fundamentalna zmiana w specyfice pracy deweloperów?
Rob Skillington, współzałożyciel Chronosphere, zwraca uwagę, że AI fundamentalnie przekształca sposób pracy inżynierów, ale w kierunku, którego mało kto się spodziewał. Zamiast prostego przyspieszenia, mamy do czynienia z „wymuszoną redefinicją ról zawodowych i ścieżek kariery”. Potwierdza to niedawne, randomizowane badanie przeprowadzone przez grupę badawczą non-profit METR. Wyniki są zaskakujące: doświadczeni deweloperzy open-source korzystający z narzędzi AI potrzebowali aż o 19 proc. więcej czasu na realizację zadań w porównaniu do kolegów pracujących bez cyfrowego wsparcia. Jak piszą eksperci na łamach serwisu TechRadar, stoi to w jaskrawej sprzeczności z oczekiwaniami rynku – przed eksperymentem zarówno uczestnicy, jak i analitycy przewidywali, że algorytmy zapewnią przyspieszenie pracy na poziomie około 40 proc.
Dlaczego narzędzia, które mają automatyzować pracę, w rzeczywistości ją hamują? Według badaczy z METR problem leży w zmianie ciężaru pracy. Deweloperzy, zamiast pisać kod, zmuszeni są poświęcać czas na tworzenie precyzyjnych promptów (poleceń dla AI), żmudne przeglądanie wygenerowanych sugestii oraz integrowanie otrzymanych wyników ze złożonymi, istniejącymi już bazami kodu. To właśnie ten proces weryfikacji okazuje się „wąskim gardłem”. Efekt? Informatycy tracą czas.
Statystyki dotyczące jakości generowanych rozwiązań są alarmujące. Badanie wykazało, że aż 60 proc. defektów w kodzie było spowodowanych bezpośrednio przez narzędzia AI. Co gorsza, błędy te są często podstępne. Co to znaczy? Chodzi o sytuacje, gdy wygenerowany kod na pierwszy rzut oka wydaje się akceptowalny i poprawny składniowo, jednak – przy głębszej analizie – ujawnia krytyczne luki, które wymagają znacznych nakładów pracy naprawczej.
Agenty AI, choć oferują wiele pomysłów, często wpadają w specyficzną pułapkę: cykliczne próby naprawiania własnego kodu. „Algorytm, próbując skorygować błąd, generuje kolejne błędne rozwiązanie, co zmusza człowieka do interwencji” – piszą eksperci. A to od programistów wymaga większego nadzoru. W konsekwencji rola człowieka ewoluuje z twórcy (jakim był programista przed popularyzacją agentów) w rygorystycznego audytora (obecnie).
Mimo tych wyzwań technologia nie stoi w miejscu – nowoczesne narzędzia zaczynają samodzielnie budować i przeprowadzać testy na stworzonym przez siebie kodzie, co powoli redukuje problem tzw. halucynacji, który był zmorą wczesnych wersji tych systemów. Poza tym są też obszary w tej branży, które ewidentnie zyskują dzięki AI. Przykład? Site Reliability Engineering (SRE), czyli inżynieria niezawodności witryn. Kluczem do sukcesu okazuje się tu wykorzystanie serwerów Model Context Protocol (MCP). Serwery te integrują się z zaawansowanymi narzędziami AI do kodowania, takimi jak Cursor czy Claude Code, pozwalając inżynierom na płynne włączenie sztucznej inteligencji do codziennych przepływów pracy DevOps. Przełom polega na dostępie do danych: serwery MCP udostępniają algorytmom dane telemetryczne w czasie rzeczywistym. Dzięki temu AI może „rozumować” na podstawie twardych danych, eliminując konieczność ręcznego wprowadzania informacji przez człowieka. To akurat poprawia wydajność i redukuje liczbę błędów.
Czytaj więcej
Sztuczna inteligencja może do 2030 roku pozbawić zatrudnienia 99 proc. pracowników – twierdzi Rom...
W praktyce to, czy sztuczna inteligencja oszczędzi czas, czy go zmarnuje, zależy od wielu zmiennych. Ostateczny bilans zysków i strat przy wdrażaniu AI w IT pozostaje kwestią otwartą.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Narracja wokół generatywnej sztucznej inteligencji w IT od miesięcy opierała się na obietnicy skokowego wzrostu produktywności. Jednak rzeczywistość weryfikuje te założenia w brutalny sposób. Zamiast kodować szybciej, programiści tracą cenne godziny na nadzorowanie algorytmów. Czy to błędy wieku dziecięcego technologii, czy fundamentalna zmiana w specyfice pracy deweloperów?
Ludzie od tysięcy lat usiłują znaleźć sposób na wydłużenie życia, a nawet na nieśmiertelność. Na razie nikomu si...
Chińscy naukowcy opracowali 1,8-milimetrową tkaninę balistyczną, która jest nawet trzykrotnie mocniejsza od kevl...
Robot nazwany AIdol, firmy AIdol Robotics, zatoczył się i przewrócił chwilę po wejściu na scenę podczas technolo...
Pekin sygnalizuje plany budowy superlotniskowca nowej generacji o napędzie atomowym. Jednostka ma przenosić broń...
Strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
OpenAI zaprezentowało GPT-5.1 – nową wersję swojego flagowego modelu językowego. Firma obiecuje, że ChatGPT stan...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas