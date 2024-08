To koniec pracy dla kucharzy? Posiłki przyrządzą roboty, tanio i szybko

Nikolas Bullwinkel założył firmę Circus Group, która tworzy profesjonalne roboty, które mogą zastąpić pracowników kuchni. To może być nie tylko ratunek dla gastronomii, ale także dla szkolnych i szpitalnych stołówek, kuchni w przedszkolach i żłobkach czy w domach opieki.

Sposób na brak pracowników w kuchni

„Circus Autonomy One” to nazwa pomocnika kuchennego firmy. Nikolas Bullwinkel opisuje go jako w pełni autonomiczny system do przygotowania posiłków. Ma wielkość małej przyczepy kempingowej. To lodówka i kuchenka w jednym, która sama przygotowuje porcje. Na dodatek jest hermetycznie zamknięty i bardzo higieniczny. Ramiona robotyczne pracują wewnątrz urządzenia, pobierając składniki z różnych pojemników, gotując je na kuchence indukcyjnej i wydając gotowe danie.

Pierwsze autonomiczne roboty kuchenne firmy już pracują w jednym kraju — w Chinach. Zyskały tak na popularności, że niemiecka firma ma dostarczyć do Chin kolejnych 5400 robotów. Maja trafić do 92 stołówek uniwersyteckich.

150 dań na godzinę

Roboty sprawdzają się także w szpitalach. Szpital Uniwersytecki w Tybindze korzysta z robota kuchennego innego niemieckiego start-upu - Goodbytz. Ten robot kosztuje pół miliona euro, ale potrafi przygotować dowolne danie od kurczaka Tandoori po „zwykły” makaron z sosem pomidorowym czy sałatkę. Wystarczy wybrać na ekranie konkretne danie. Jest w stanie przygotować 150 dań na godzinę. Jedno danie kosztuje od 6 do 9 euro.