Amerykańscy naukowcy odkryli sposób na życie dłuższe o 10 lat. I to w dobrym zdrowiu

Amerykańscy badacze podczas terapii myszy śledzili wskaźniki zdrowia, takie jak siła chwytu i szybkość chodzenia od zaawansowanego wieku do śmierci, pokazując, że leczone myszy były zdrowsze i mniej osłabione niż te nieleczone w ostatnim etapie życia – informuje portal SciTechDaily.

Dodatkowe 10 lat życia w dobrej sprawności

Dotychczasowe wyniki sugerują także, że ta metoda może potencjalnie wydłużyć również ludzkie życie nawet o 10 lat. Co więcej nie będzie to wegetacja, ale życie w zdrowiu i sprawności fizycznej, bez dolegliwości związanych podeszłym wiekiem. Zaledwie miesięczne leczenie nie tylko wydłużyło życie myszy, ale także pomogło im zachować dobre zdrowie i witalność aż do późnej starości.

Naukowcy odkryli, że usuwanie niektórych komórek wywołujących stany zapalne z organizmów myszy regularnie co miesiąc, począwszy od wieku średniego, nie tylko wydłuża ich życie, ale także poprawia kondycję serca i ogólną sprawność fizyczną przez dłuższe życie.

Ta metoda daje nadzieję na wydłużenie okresu dobrego zdrowia także u ludzi. Każdy chce dożyć sędziwego wieku, ale nikt nie chce borykać się z przypadłościami wieku podeszłego i niedołężnością.