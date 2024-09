Odkryto „cudowne białko”. Może przedłużyć życie i pomóc w walce z rakiem

Jak można leczyć nowotwory

Ilość wytwarzanego białka może mieć również ogromny wpływ na niektóre rodzaje nowotworów. Niektóre rodzaje OTUD6 u ludzi występują w zwiększonych stężeniach w wielu rodzajach nowotworów, a wiele nowotworów ma zwiększoną produkcję białka. Naukowcy podkreślili, że nie mają bezpośrednich dowodów na związek, ale zwiększony OTUD6 może przyczyniać się do wzrostu i proliferacji komórek nowotworowych.

Naukowcy podkreślają, że komórki mogą zmieniać ilość OTUD6, aby zmienić ilość wytwarzanego białka. „Od lat wiadomo, że komórki mają dwa inne sposoby aktywnego dostrajania ilości wytwarzanego białka, a my uważamy, że odkryliśmy trzeci sposób” — powiedział profesor Wolf.

Zespół chce zbadać, w jaki sposób komórka zmienia ilość OTUD6 obecnego w komórkach, by móc zrozumieć, jak inicjowana jest ta nowa ścieżka, co może prowadzić do nowych sposobów manipulowania produkcją białka, aby wpłynąć na długość życia, a nawet na wyniki leczenia nowotworów.