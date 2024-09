Ozempic hamuje starzenie? Kolejne zaskakujące właściwości popularnego leku

Semaglutyd, główny składnik takich leków, jak Wegovy i Ozempic, zmniejsza ryzyko śmierci u osób z nadwagą i chorobami układu krążenia – wynika z kilku niezależnych badań. Opublikowane w „JACC Journals”, czasopiśmie American College of Cardiology, badania pokazują, że semaglutyd może przynieść „daleko idące korzyści wykraczające poza nasze pierwotne wyobrażenia”. Tak twierdzi profesor Harlan M. Krumholz z Yale School of Medicine.

Reklama

Na pytanie, czy te leki to „źródło młodości”, odparł, że „jeśli znacząco poprawiasz czyjeś zdrowie kardiometaboliczne, to stawiasz tę osobę w pozycji, w której będzie żyła dłużej i lepiej”. „To nie tylko unikanie zawałów serca. To promocja zdrowia. Nie zdziwiłbym się, gdyby poprawa zdrowia ludzi w ten sposób faktycznie spowalniała proces starzenia” – dodał profesor Krumholz.

Co przyniosły badania Ozempicu? Co leczy?

Naukowcy odkryli, że uczestnicy badań, którzy przyjmowali semaglutyd, umierali rzadziej ze wszystkich przyczyn, w tym także z przyczyn sercowo-naczyniowych i Covid-19. Lek ten łagodził również objawy niewydolności serca.

Uczestnicy – w sumie 17 604 osoby – mieli co najmniej 45 lat, nadwagę, rozwiniętą chorobę układu krążenia, ale nie cukrzycę, i byli monitorowani przez ponad trzy lata. Łącznie 833 uczestników zmarło podczas badania, przy czym 58 proc. zgonów było związanych z przyczynami sercowo-naczyniowymi, a 42 proc. z innymi przyczynami.