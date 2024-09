Drugi odcinek serialu, zatytułowany „Connecting with Others” ("Łączenie się z innymi"), dokumentuje podróż szwedzkiej wynalazczyni, specjalistki od robotyki i popularnej youtuberki, Simone Giertz, przez Europę, aby odkryć, jak technologia zmienia nasze codzienne życie. Projekt zrealizowany we współpracy z Huawei prezentuje szereg cyfrowych innowacji, które wykraczają daleko poza produkty marki. Pierwszy odcinek zadebiutował na Discovery Channel na początku lipca.

Malaga, Hiszpania: Wszechobecne Wi-Fi podstawą inteligentnego miasta

Urząd miasta Malaga nawiązał współpracę z Huawei w celu przekształcenia się w inteligentne miasto, oferując bezpłatny dostęp do publicznego Wi-Fi na jednym z najstarszych rynków. Huawei zapewnił połączenie internetowe na Mercado de Atarazanas, historycznym rynku z XIV wieku, na którym sprzedawane są świeże produkty. Dzięki stabilnemu połączeniu Wi-Fi sprzedawcy mogą przyjmować zamówienia online i korzystać z cyfrowych narzędzi do fakturowania i przetwarzania płatności. Bezpłatny dostęp do sieci bezprzewodowej jest cenną usługą dla klientów odwiedzających targ, zwłaszcza zagranicznych turystów, którzy dzięki temu unikają wysokich opłat za transmisję danych w roamingu.

Jednak Wi-Fi oferuje coś więcej niż tylko wygodę, otwiera nowe możliwości biznesowe dla sprzedawców detalicznych na rynku. Dzięki dostępowi do Internetu mogą oni prowadzić działalność poza standardowymi godzinami handlu i docierać do klientów spoza najbliższej okolicy, a nawet sprzedawać produkty w innych miastach. Rozwój Wi-Fi w Maladze zachęca lokalnych przedsiębiorców do inicjowania projektów, które stymulują gospodarkę miasta i przynoszą korzyści mieszkańcom.

Technologia Huawei została wdrożona na rynku Atarazanas i wspiera również cyfryzację piętnastu innych rynków w Maladze, co jest jednym z pierwszych kroków w kierunku cyfrowej transformacji miasta. „Rzeźnicy, rybacy i właściciele sklepów owocowych zazwyczaj prowadzą swoją działalność w bardzo tradycyjny, rzemieślniczy sposób”, mówi Alicia Izquierdo, radna ds. innowacji w urzędzie miasta Malaga. „Następnym krokiem będzie wprowadzenie internetowej platformy handlowej, która umożliwi wszystkim firmom działającym na tych rynkach sprzedaż online”. Dodaje, że Malaga „dąży do tego, aby stać się inteligentnym miastem”.

Dzięki Wi-Fi sprzedawcy na rynku mogą dotrzeć do większej liczby klientów i przyciągnąć nowe firmy

Landau, Niemcy: Transformacja tradycyjnej winnicy dzięki 5G

Podczas wizyty w Niemczech Simone odwiedziła rodzinne winnice Lergenmüller. Julia i Victoria, reprezentujące trzecie pokolenie właścicieli, wyjaśniły, w jaki sposób technologia ułatwia proces produkcji wina. Pozwala im monitorować pracę w czasie rzeczywistym i zarządzać różnymi zadaniami na każdej z setek działek winorośli w ich posiadłości.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen określiła obszary wiejskie jako „serce europejskiej gospodarki”. Winnica Lergenmüller jest tego doskonałym przykładem. Dzięki zastosowaniu technologii 5G rolnicy są w stanie na żywo kontrolować różne parametry, takie jak wilgotność gleby czy zniszczenia spowodowane przez szkodniki. Zebrane dane są przesyłane do „Vineyard Cloud”, gdzie są analizowane przy użyciu sztucznej inteligencji w celu optymalizacji procesów produkcyjnych.

Niektóre kraje europejskie borykają się z problemem szybkiej depopulacji i starają się zachęcić cyfrowych nomadów do zamiany życia w dużych miastach na spokojniejsze, wiejskie otoczenie. Ich sukces może zależeć od różnych czynników, w tym od rozwinięcia infrastruktury cyfrowej. Oferowanie możliwości pracy zdalnej w sektorze technologicznym, zamiast tradycyjnego rolnictwa, może być kluczowe dla przyciągnięcia nowych mieszkańców na wieś.

Zasięg 5G umożliwia rolnikom łączenie się z aplikacją, która gromadzi i przetwarza dane z winnic

Waalwijk, Holandia: Roboty napędzane przez 5G

W centrum logistycznym KLG w Waalwijk w Holandii Simone obserwuje, jak działają roboty oparte na technologii 5G o niskiej latencji. Te autonomiczne maszyny pracują w jednym z kluczowych centrów zaopatrzenia i logistyki Huawei w Europie, wykonując powtarzalne i potencjalnie ryzykowne zadania, takie jak układanie palet na wysokich regałach.

Pomimo obaw o wpływ automatyzacji na rynek pracy, pracownicy magazynów doceniają przejęcie tych monotonnych i niebezpiecznych prac przez roboty. Badania pokazują, że roboty z większym prawdopodobieństwem zastąpią ludzi w wykonywaniu konkretnych zadań, natomiast nie zastąpią ich na wszystkich stanowiskach pracy. Może to poprawić warunki zatrudnienia pod względem zdrowia i bezpieczeństwa dzięki wykonywaniu rutynowych lub ryzykownych obowiązków, których ludzie woleliby nie podejmować.

Zautomatyzowane pojazdy i wózki widłowe w magazynach zastępują ludzi w wykonywaniu rutynowych lub bardziej ryzykownych zadań

Simone Giertz, główna bohaterka serialu

Simone Giertz to znana szwedzka wynalazczyni i osobowość internetowa, słynąca z tworzenia ekscentrycznych robotów, a ostatnio założycielka własnej marki projektowej Yetch. Jej niekonwencjonalne podejście do technologii i charakterystyczne poczucie humoru jednocześnie bawią i inspirują.

Gospodyni programu „Being Digital-Sapiens”, Simone Giertz, wraz z własnoręcznie zbudowanym robotem

W „Being Digi-Sapiens” Simone pokazuje jak technologia wpływa na codzienne życie ludzi w Europie. Seria prezentuje współpracę Huawei z różnymi partnerami w celu kreowania inteligentniejszego, zdrowszego i bardziej zrównoważonego stylu życia. W erze, w której cyfryzacja i inteligentne technologie stają się coraz ważniejsze, łączność jest niezbędna. Dostawcy infrastruktury ICT, tacy jak Huawei, odgrywają kluczową rolę w napędzaniu innowacji, które zmieniają nasz świat.

Materiał Promocyjny