Naukowcy wymyślili zaskakujący pokarm dla astronautów. Jest dostępny w kosmosie

Kosmiczne smakołyki

Badania pokazują, że ciała podobne do Bennu mogłyby potencjalnie „wyprodukować” od 50 do nawet 6550 ton jadalnej biomasy. Wyliczono, że przy takiej technologii uda się zapewnić pojedynczemu astronaucie pożywienie, które wystarczyłoby mu na co najmniej 600 lat. Wyniki eksperymentu to dobra wiadomość, bo stosowana obecnie liofilizowana żywność nie jest rozwiązaniem, które sprawdzi się na dłuższą metę. Przyszłe misje kosmiczne miałyby natomiast być wyposażane w tzw. pokładowe ogrody. Takie uprawy zaspokoiłyby potrzeby żywieniowe podczas długotrwałych podróży kosmicznych. Dodanie do tego pomysłu wykorzystania asteroid to ciekawa alternatywa lub uzupełnienie.

Czytaj więcej Globalne Interesy Nadgodziny na orbicie. Ile astronauci mogą wytrzymać w kosmosie? Astronauci NASA Butch Wilmore i Sunita Williams spędzą co najmniej osiem miesięcy na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Czy ich wydłużony lot będzie rekordowy? Czy zapłacą za to zdrowiem?

NASA podaje, że menu astronautów składa się z ok. 200 dań, a posiłki spożywane są w odstępach kilku godzin. W zależności od wieku, płci i wykonywanych w przestrzeni kosmicznej czynności astronauci potrzebują różnej ilości kalorii. Z reguły dziennie to od 2500 do 3500. Co ciekawe, np. na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej większość spożywanych dań jest gotowana przez godzinę w temp. 140 °C.