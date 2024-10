„Tak jak zapowiadaliśmy, w ramach nowelizacji budżetu przekażemy pieniądze na projekt Akademii Górniczo-Hutniczej. Jeżeli projekt ustawy zostanie uchwalony w tym kształcie, środki będą od razu przekazane” – napisał Standerski w mediach społecznościowych.

Jak podkreślił, „to bardzo dobra informacja przed zakończeniem prac nad projektem nowej Polityki AI w Polsce”. Co ważne, nie chodzi jednak o budowę zakładu produkującego technologie sztucznej inteligencji. Pod hasłem Fabryki AI kryje się bowiem projekt rozbudowy Heliosa, czyli polskiego superkomputera w Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet AGH. Owa rozbudowa ma się zakończyć w 2025 r. Superkomputer zostanie „wzmocniony” o dodatkowe moce obliczeniowe. Według wiceministra ta inwestycja pozwoli naszemu krajowi dołączyć do europejskiego ekosystemu AI.

Superkomputer Helios zostanie rozbudowany

Fabryki AI to nazwa unijnego programu, w ramach którego Bruksela po 200 mln euro na budowę superkomputerów do sztucznej inteligencji. Warunek jest taki, by drugą połowę kwoty wyłożyły kraje członkowskie. Polski na to nie stać. Takich kwot nie ma w przyszłorocznym budżecie, więc na nowy superkomputer nie ma co liczyć. Ale załapiemy się na wsparcie przy rozbudowie istniejącego. Druga noga programu zakłada bowiem dofinansowanie (kwotą 15 mln euro) projektów rozwoju dotychczasowej infrastruktury. Cel całego projektu to próba podgonienia przez UE w rozwoju AI wiodących gospodarek – amerykańskiej i chińskiej.

Helios w AGH to najszybszy komputer nad Wisłą. Poza Krakowem zaawansowanym sprzętem dysponują również w Poznańskim Centrum Sieciowo-Superkomputerowym (PCSS) oraz Wrocławskim Centrum Sieciowo-Superkomputerowym (WCSS). Zaawansowany komputer posiada także centrum obliczeniowe ICM Uniwersytetu Warszawskiego (to już jednak dość wiekowe urządzenie – superkomputer Okeanos został oddany do użytku w 2016 r.).

Komisja Europejska wskazuje, iż – poza zarządzaniem i udostępnianiem dedykowanej infrastruktury superkomputerowej – Fabryka AI ma zapewniać dostęp do centrów danych oraz niezbędne szkolenia, a także budować otwarty ekosystem AI. Z jej usług będą mogli skorzystać sektor publiczny, naukowcy i przedsiębiorcy z całej Europy.