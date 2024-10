„Uszkodzenie DNA”. Plastik dużo bardziej toksyczny niż sądzono

Badanie przeprowadzone w Harvard Medical School wykazało, że powszechny składnik plastiku może powodować pęknięcia nici DNA, co prowadzi do powstania komórek jajowych z nieprawidłową liczbą chromosomów. Na razie naukowcom udało się udowodnić to negatywne działanie na Caenorhabditis elegans – niepasożytniczym nicieniu, który jest wykorzystywany do laboratoryjnych badań DNA.

W jaki sposób szkodzi plastik?

Ftalan benzylu butylu (BBP) to substancja chemiczna, która sprawia, że plastik jest bardziej elastyczny i trwały. Występuje w wielu produktach konsumenckich, w tym opakowaniach żywności, produktach do pielęgnacji ciała i zabawkach dla dzieci. Poprzednie badania wykazały, że BBP zakłóca działanie hormonów w organizmie i wpływa na reprodukcję i rozwój człowieka, ale szczegóły dotyczące tego, w jaki sposób wpływa na reprodukcję jak dotąd nie zostały ostatecznie zbadane i wyjaśnione.

W nowym badaniu naukowcy przetestowali szereg dawek BBP na nicieniach Caenorhabditis elegans i szukali nieprawidłowych zmian w komórkach jajowych. Zauważyli, że na poziomach podobnych do tych wykrytych u ludzi, BBP zakłóca sposób dystrybucji nowo skopiowanych chromosomów do komórek płciowych. Konkretnie, powoduje stres oksydacyjny i pęknięcia w niciach DNA, co prowadzi do śmierci komórki lub powstania komórek jajowych z nieprawidłową liczbą chromosomów.