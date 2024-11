Chińska „Gwiazda śmierci". Pekin opracował zabójczo groźną technologię

Czytaj więcej Technologie Promień śmierci podbija świat. Nowa broń trafiła do zaciekłego wroga Ameryki Kolejne kraje wprowadzają tę broń na lądzie i morzu. Jest tania, celna i może poradzić sobie z budzącymi obecnie postrach dronami. Lasery to rewolucja na polu walki.

Broń mikrofalowa może zniszczyć satelity

Chińscy naukowcy twierdzą, że korzystając z najnowszej technologii, mogliby tłumić sygnały amerykańskiego GPS i innych satelitów, a nawet je niszczyć (co miały już wykazać stosowne eksperymenty). Rozproszona struktura mogłaby teoretycznie pozwolić na nieograniczony wzrost mocy uderzającego promienia. Poprzednie badania sugerują, że gdy moc wyjściowa ukierunkowanej broni energetycznej osiągnie jeden gigawat, może ona wyrządzić znaczne szkody satelitom na orbicie okołoziemskiej. Oczywiście jest to znacznie bardziej ograniczony skutek niż zniszczenie planety, jak w przypadku „Gwiazdy śmierci" (ta kosmiczna baza o średnicy blisko 150 km wykorzystuje specjalne kryształy, te same, których użyto w mieczach świetlnych jedi, do generowania mocy), ale już to wystarczy do sparaliżowania łączności przeciwnika, co zapewni chińskiej armii nowe możliwości.