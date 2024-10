Promień śmierci podbija świat. Nowa broń trafiła do zaciekłego wroga Ameryki

Broń ta udowodniła już swoją skuteczność na Bliskim Wschodzie. Na początku maja pojawiła się informacja, że amerykański laser wojskowy zestrzelił wiele atakujących dronów podczas walki w nieokreślonym miejscu na Bliskim Wschodzie. Nieoficjalnie mówi się, że był to laser, Palletized High Energy Laser, znany jako P-HEL. Ten 20-kilowatowy laser sterowany konsolą Xbox opracowała amerykańska firma BlueHalo, a jego działania operacyjne na Bliskim Wschodzie rozpoczęły się w listopadzie 2023 roku. Rozpoznaje i klasyfikuje drony, aby celować w ich najbardziej narażony punkt, np. centralny punkt wirnika. – W przypadku większych dronów może to być przecięcie skrzydła jak piłą – mówi Jonathan Moneymaker, dyrektor generalny BlueHalo.

W regionie armia USA rozmieściła (w Iraku) także inny system DE M-SHORADS, składający się z trzech bojowych wozów piechoty Stryker, które uzbrojono w lasery o mocy 50 kilowatów. – W odpowiednich warunkach broń ta jest bardzo skuteczna w walce z niektórymi zagrożeniami – ocenia Doug Bush, zastępca sekretarza armii ds. przejęć, logistyki i technologii. Obecnie armia amerykańska prowadzi około 31 różnych programów laserowych i wydaje na ten cel ok. 1 mld dol. rocznie. To choćby testowany przez armię 300-kilowatowy system laserowy Walkiria zaprojektowany specjalnie do zwalczania nadlatujących rakiet manewrujących.

Nowa broń działa już na tyle nieźle, że jest również instalowana na amerykańskich okrętach, jak USS Portland i USS Preble (60-kilowatowy laser wysokoenergetyczny firmy Lockheed Martin), lotniskowiec USS Gerald R. Ford testuje lasery do zwalczania chińskich pocisków hipersonicznych. Z kolei Chińczycy zainstalowali laser na dużym okręcie desantowym, co ujawniły filmy zamieszczone na portalu X.

Bardzo zaawansowany w rozwoju broni laserowej jest Izrael. Prawdopodobnie Iron Beam jest już wykorzystywany jako element słynnego systemu obronnego Żelazna Kopuła. Oficjalnie ma być gotowy w przyszłym roku, także dzięki amerykańskiemu pakietowi pomocowemu dla Izraela o wartości 1,2 mld dol. Testowana przez Izrael broń może być wdrożona również w USA. Iron Beam (o mocy 100 kilowatów) ma niszczyć z prędkością światła drony i pociski w bliskim zasięgu (do ok. 7 km). Koszt przechwycenia nawet domowej roboty rakiety Hamasu to ledwie 2 dol.

Silnymi graczami na rynku broni laserowej – obok USA, Izraela i Chin – są też Korea Południowa i Wielka Brytania. Brytyjczycy, których laser DragonFire o mocy 50 kW kilka miesięcy temu skutecznie zaliczył pierwsze testy, chwalą się jego celnością (może trafić z odległości kilometra cel wielkości monety) i niskim kosztem „strzału”, rzędu kilkunastu funtów.