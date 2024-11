Polak zwany „Oppenheimerem AI”: Będzie rozumieć ludzi lepiej niż oni sami

Czy zatem można przewidzieć, jakie słowo zostanie wypowiedziane w dalszej kolejności, bez modelowania umysłu? Michał Kosiński, m.in. laureat nagrody Rising Star od Association of Psychological Science, ale przed rozpoczęciem kariery naukowej również badacz w grupie uczenia maszynowego w Microsoft Research, zabrał się za testy GPT-3.5 i GPT-4 od OpenAI. Chciał sprawdzić, czy i na ile opanowały one tzw. teorię umysłu. Tak określa się rozwiniętą w dzieciństwie zdolność człowieka do rozumienia procesów myślowych innych ludzi. To ważna umiejętność, której maszyny teoretycznie powinny być pozbawione. Z drugiej strony bez takiego „zmysłu” AI nie będzie w stanie poprawnie interpretować tego, co myślą ludzie, a rozumienie świata przez komputery byłoby dość ubogie. I co się okazało? Badania polskiego naukowca wskazały, iż „teoria umysłu” w LLM jednak zachodzi. „Wyłania się jako niezamierzony produkt uboczny poprawy umiejętności językowych LLM” – pisze „Wired”.

W swoich eksperymentach „Oppenheimer AI” przedstawił chatbotom kilka klasycznych problemów. Nie wszystkie zdały, zawodziły w co czwartym przypadku. Ale taki wynik osiągają też dzieci. Wedle badacza to pozycjonuje GPT-4 na poziomie... sześciolatka. Obok takich wniosków ciężko przejść obojętnie. Czy możemy uznać je za wiarygodne?

Czytaj więcej Technologie Światowa wojna „polskich" botów. Oni wiodą prym w sztucznej inteligencji Google rusza w Europie z Bardem, Elon Musk tworzy rywala dla ChatGPT firmy OpenAI, a są jeszcze Chiny ze swoimi botami. Rewolucja AI nabiera rozpędu, a wielki w niej udział mają Polacy.

Prof. Kosiński jest współautorem podręczników „Handbook of Social Psychology” i „Modern Psychometrics”, opublikował też ponad setkę recenzowanych artykułów w takich prestiżowych czasopismach, jak „Proceedings of the National Academy of Sciences”, „Nature Computational Science” czy „Psychological Science”. Według Clarivate jest w gronie 1 proc. najczęściej cytowanych badaczy. Jego zdanie w świecie nauki więc sporo znaczy, a on sam uważany jest za prawdziwy autorytet. Mimo to część badaczy broni się przed przyjęciem twierdzeń Polaka. Np. Vered Shwartz, adiunkt informatyki na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej, przekonuje, iż LLM-y mogą posiadać pewne zdolności rozumowania, ale „nie są one kompletne w porównaniu z ludźmi”.

Personifikujemy AI

Jeśli wyniki badań pof. Kosińskiego oddają faktyczny stan, to należy się spodziewać nadejścia AI potężniejszej od tych, które znamy. Oznacza to, że znajdujemy się blisko momentu przekroczenia ludzkich możliwości. Z jednej strony modele AI będą mogły np. lepiej nas edukować, ale z drugiej posiądą one też zdolność wpływania na nas i manipulowania nami.

– Te wyniki badań ze Stanfordu dobrze oddają realne doświadczenia, które obserwuję podczas moich szkoleń. Ludzie często mają bardzo wysokie oczekiwania wobec AI, wręcz ją personifikują, przypisując jej cechy, których ta technologia jeszcze nie posiada – komentuje Julia Krysztofiak-Szopa, ekspertka AI.