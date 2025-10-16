Mikrofalowy mózg przyszłości. Rewolucyjny chip, który ma zmienić smartfony i AI

Wysoka wydajność układu wynika z jego architektury, działającej jak sieć neuronowa ludzkiego mózgu. Chip wykorzystuje wzajemnie połączone tryby elektromagnetyczne w regulowanych falowodach, aby rozpoznawać wzorce i dostosowywać się do napływających informacji. W przeciwieństwie do standardowych sieci neuronowych, które opierają się na operacjach cyfrowych i zegarowym taktowaniu instrukcji, ten system działa w analogowym zakresie mikrofalowym, co pozwala mu przetwarzać strumienie danych w dziesiątkach gigaherców – znacznie szybciej niż większość cyfrowych procesorów.

Szybkość, energooszczędność i potencjał dla sztucznej inteligencji

Nowatorski chip potrafi wykonywać zarówno proste operacje logiczne, jak i bardziej zaawansowane zadania – na przykład rozpoznawanie sekwencji binarnych czy identyfikację wzorców w danych o dużej prędkości. Osiągnął dokładność na poziomie 88 proc. lub wyższą w różnych testach klasyfikacji sygnałów bezprzewodowych, dorównując cyfrowym sieciom neuronowym przy zużyciu jedynie ułamka ich energii i przestrzeni – informuje portal.

– W tradycyjnych systemach cyfrowych, wraz ze wzrostem złożoności zadań, potrzebne są bardziej rozbudowane układy, większa moc i więcej mechanizmów korekcji błędów, by utrzymać dokładność – wyjaśnia Govind. – Tymczasem nasze probabilistyczne podejście pozwala zachować wysoką precyzję zarówno w prostych, jak i złożonych obliczeniach, bez dodatkowego obciążenia systemu – zapewnia naukowiec.

Według badaczy ekstremalna czułość układu na sygnały wejściowe sprawia, że nadaje się on idealnie do zastosowań w zakresie bezpieczeństwa sprzętowego – np. do wykrywania anomalii w komunikacji bezprzewodowej w wielu pasmach mikrofalowych.

Naukowcy są przekonani, że jeśli uda się jeszcze bardziej obniżyć zużycie energii, będzie można zastosować go w tzw. edge computingu. Można by wtedy umieścić taki chip w smartwatchu czy telefonie komórkowym, umożliwiając tworzenie modeli sztucznej inteligencji bezpośrednio na urządzeniu, bez potrzeby korzystania z chmury.