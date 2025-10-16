Mikrofalowy mózg przyszłości. Rewolucyjny chip, który ma zmienić smartfony i AI

Aktualizacja: 16.10.2025 11:57 Publikacja: 16.10.2025 09:46
To pierwszy w pełni funkcjonalny mikrofalowy system neuronowy zbudowany bezpośrednio na krzemowym chipie
Foto: Adobe Stock
Naukowcy z Uniwersytetu Cornella w stanie Nowy Jork opracowali nowy typ niskoenergetycznego mikroprocesora, nazwanego „mózgiem mikrofalowym”, zdolnego do przetwarzania zarówno ultraszybkich danych, jak i sygnałów komunikacji bezprzewodowej dzięki wykorzystaniu unikalnych właściwości fal mikrofalowych – informuje portal scitechdaily.com.
Jest to pierwszy w pełni funkcjonalny mikrofalowy system neuronowy zbudowany bezpośrednio na krzemowym chipie. Wykonuje on obliczenia w dziedzinie częstotliwości w czasie rzeczywistym – w wymagających zastosowaniach, takich jak dekodowanie sygnałów radiowych, śledzenie radarowe i przetwarzanie danych cyfrowych – przy zużyciu mniejszym niż 200 miliwatów mocy.
Czytaj więcej
Naukowcy stworzyli pierwszy na świecie chip z zupełnie nowego materiału. W testach pokonuje krzem...
– Dzięki temu, że potrafi w sposób programowalny zniekształcać sygnały w szerokim zakresie częstotliwości jednocześnie, może być wykorzystywany do różnych zadań obliczeniowych – wyjaśnia główny autor badania, doktorant Bal Govind, który prowadził badania wspólnie z innym doktorantem, Maxwellem Andersonem. – Omija on wiele etapów przetwarzania sygnału, które komputery cyfrowe muszą zazwyczaj wykonywać – dodaje Govind.
Wysoka wydajność układu wynika z jego architektury, działającej jak sieć neuronowa ludzkiego mózgu. Chip wykorzystuje wzajemnie połączone tryby elektromagnetyczne w regulowanych falowodach, aby rozpoznawać wzorce i dostosowywać się do napływających informacji. W przeciwieństwie do standardowych sieci neuronowych, które opierają się na operacjach cyfrowych i zegarowym taktowaniu instrukcji, ten system działa w analogowym zakresie mikrofalowym, co pozwala mu przetwarzać strumienie danych w dziesiątkach gigaherców – znacznie szybciej niż większość cyfrowych procesorów.
Nowatorski chip potrafi wykonywać zarówno proste operacje logiczne, jak i bardziej zaawansowane zadania – na przykład rozpoznawanie sekwencji binarnych czy identyfikację wzorców w danych o dużej prędkości. Osiągnął dokładność na poziomie 88 proc. lub wyższą w różnych testach klasyfikacji sygnałów bezprzewodowych, dorównując cyfrowym sieciom neuronowym przy zużyciu jedynie ułamka ich energii i przestrzeni – informuje portal.
Czytaj więcej
Huawei chwali się „najpotężniejszym na świecie” klastrem chipów AI, podczas gdy Nvidia mierzy się...
– W tradycyjnych systemach cyfrowych, wraz ze wzrostem złożoności zadań, potrzebne są bardziej rozbudowane układy, większa moc i więcej mechanizmów korekcji błędów, by utrzymać dokładność – wyjaśnia Govind. – Tymczasem nasze probabilistyczne podejście pozwala zachować wysoką precyzję zarówno w prostych, jak i złożonych obliczeniach, bez dodatkowego obciążenia systemu – zapewnia naukowiec.
Według badaczy ekstremalna czułość układu na sygnały wejściowe sprawia, że nadaje się on idealnie do zastosowań w zakresie bezpieczeństwa sprzętowego – np. do wykrywania anomalii w komunikacji bezprzewodowej w wielu pasmach mikrofalowych.
Naukowcy są przekonani, że jeśli uda się jeszcze bardziej obniżyć zużycie energii, będzie można zastosować go w tzw. edge computingu. Można by wtedy umieścić taki chip w smartwatchu czy telefonie komórkowym, umożliwiając tworzenie modeli sztucznej inteligencji bezpośrednio na urządzeniu, bez potrzeby korzystania z chmury.
Naukowcy z Uniwersytetu Cornella w stanie Nowy Jork opracowali nowy typ niskoenergetycznego mikroprocesora, nazwanego „mózgiem mikrofalowym”, zdolnego do przetwarzania zarówno ultraszybkich danych, jak i sygnałów komunikacji bezprzewodowej dzięki wykorzystaniu unikalnych właściwości fal mikrofalowych – informuje portal scitechdaily.com.
Wykorzystanie sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej może prowadzić do skomplikowanych sporów prawnych, zwła...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjneg...
Naukowcy odkryli, że duże modele językowe (LLM), takie jak ChatGPT czy Gemini, są podatne na zatruwanie danych z...
To może być tkanina przyszłości. Naukowcy opracowali rewolucyjny materiał, który przekształca odzież w interakty...
Uchodzą za najbardziej odpornych na AI i jej destrukcyjny wpływ na miejsca pracy. Tymczasem hydraulicy, elektryc...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas