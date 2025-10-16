Reklama
Rozwiń
Reklama

Mikrofalowy mózg przyszłości. Rewolucyjny chip, który ma zmienić smartfony i AI

Inżynierowie z Uniwersytetu Cornella stworzyli pierwszy na świecie „mózg mikrofalowy” – mikroprocesor, który dokonuje obliczeń za pomocą fal mikrofalowych, zamiast tradycyjnych układów cyfrowych. Ten miniaturowy, energooszczędny procesor zużywa mniej niż 200 miliwatów energii.

Publikacja: 16.10.2025 09:46

To pierwszy w pełni funkcjonalny mikrofalowy system neuronowy zbudowany bezpośrednio na krzemowym ch

To pierwszy w pełni funkcjonalny mikrofalowy system neuronowy zbudowany bezpośrednio na krzemowym chipie

Foto: Adobe Stock

Urszula Lesman

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie unikalne właściwości fal mikrofalowych są wykorzystywane w nowym mikroprocesorze?
  • W jaki sposób architektura mikroprocesora różni się od tradycyjnych cyfrowych systemów komputerowych?
  • Jakie korzyści przynosi energooszczędność i wysoka wydajność nowego chipu?
  • Jakie zastosowania mogą być możliwe dzięki wyjątkowej czułości układu na sygnały wejściowe?

Naukowcy z Uniwersytetu Cornella w stanie Nowy Jork opracowali nowy typ niskoenergetycznego mikroprocesora, nazwanego „mózgiem mikrofalowym”, zdolnego do przetwarzania zarówno ultraszybkich danych, jak i sygnałów komunikacji bezprzewodowej dzięki wykorzystaniu unikalnych właściwości fal mikrofalowych – informuje portal scitechdaily.com.

Mikrofalowy mózg: nowa era obliczeń bez cyfr

Jest to pierwszy w pełni funkcjonalny mikrofalowy system neuronowy zbudowany bezpośrednio na krzemowym chipie. Wykonuje on obliczenia w dziedzinie częstotliwości w czasie rzeczywistym – w wymagających zastosowaniach, takich jak dekodowanie sygnałów radiowych, śledzenie radarowe i przetwarzanie danych cyfrowych – przy zużyciu mniejszym niż 200 miliwatów mocy.

Czytaj więcej

Naukowcy z Uniwersytetu w Pekinie stworzyli płytkę z nowego materiału, który umożliwi produkcję chip
Technologie
Koniec ery krzemu? Chińczycy pokazali chip przyszłości

– Dzięki temu, że potrafi w sposób programowalny zniekształcać sygnały w szerokim zakresie częstotliwości jednocześnie, może być wykorzystywany do różnych zadań obliczeniowych – wyjaśnia główny autor badania, doktorant Bal Govind, który prowadził badania wspólnie z innym doktorantem, Maxwellem Andersonem. – Omija on wiele etapów przetwarzania sygnału, które komputery cyfrowe muszą zazwyczaj wykonywać – dodaje Govind.

Reklama
Reklama

Wysoka wydajność układu wynika z jego architektury, działającej jak sieć neuronowa ludzkiego mózgu. Chip wykorzystuje wzajemnie połączone tryby elektromagnetyczne w regulowanych falowodach, aby rozpoznawać wzorce i dostosowywać się do napływających informacji. W przeciwieństwie do standardowych sieci neuronowych, które opierają się na operacjach cyfrowych i zegarowym taktowaniu instrukcji, ten system działa w analogowym zakresie mikrofalowym, co pozwala mu przetwarzać strumienie danych w dziesiątkach gigaherców – znacznie szybciej niż większość cyfrowych procesorów.

Szybkość, energooszczędność i potencjał dla sztucznej inteligencji

Nowatorski chip potrafi wykonywać zarówno proste operacje logiczne, jak i bardziej zaawansowane zadania – na przykład rozpoznawanie sekwencji binarnych czy identyfikację wzorców w danych o dużej prędkości. Osiągnął dokładność na poziomie 88 proc. lub wyższą w różnych testach klasyfikacji sygnałów bezprzewodowych, dorównując cyfrowym sieciom neuronowym przy zużyciu jedynie ułamka ich energii i przestrzeni – informuje portal.

Czytaj więcej

W odpowiedzi na sankcje chińskie firmy zaczęły łączyć duże liczby mniej wydajnych, często krajowych
Globalne Interesy
Chiński gigant buduje najpotężniejszą moc obliczeniową na świecie. Nvidia w opałach

– W tradycyjnych systemach cyfrowych, wraz ze wzrostem złożoności zadań, potrzebne są bardziej rozbudowane układy, większa moc i więcej mechanizmów korekcji błędów, by utrzymać dokładność – wyjaśnia Govind. – Tymczasem nasze probabilistyczne podejście pozwala zachować wysoką precyzję zarówno w prostych, jak i złożonych obliczeniach, bez dodatkowego obciążenia systemu – zapewnia naukowiec.

Według badaczy ekstremalna czułość układu na sygnały wejściowe sprawia, że nadaje się on idealnie do zastosowań w zakresie bezpieczeństwa sprzętowego – np. do wykrywania anomalii w komunikacji bezprzewodowej w wielu pasmach mikrofalowych.

Naukowcy są przekonani, że jeśli uda się jeszcze bardziej obniżyć zużycie energii, będzie można zastosować go w tzw. edge computingu. Można by wtedy umieścić taki chip w smartwatchu czy telefonie komórkowym, umożliwiając tworzenie modeli sztucznej inteligencji bezpośrednio na urządzeniu, bez potrzeby korzystania z chmury.

Reklama
Reklama

 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Technologie Komputery chipy

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie unikalne właściwości fal mikrofalowych są wykorzystywane w nowym mikroprocesorze?
  • W jaki sposób architektura mikroprocesora różni się od tradycyjnych cyfrowych systemów komputerowych?
  • Jakie korzyści przynosi energooszczędność i wysoka wydajność nowego chipu?
  • Jakie zastosowania mogą być możliwe dzięki wyjątkowej czułości układu na sygnały wejściowe?
Pozostało jeszcze 89% artykułu

Naukowcy z Uniwersytetu Cornella w stanie Nowy Jork opracowali nowy typ niskoenergetycznego mikroprocesora, nazwanego „mózgiem mikrofalowym”, zdolnego do przetwarzania zarówno ultraszybkich danych, jak i sygnałów komunikacji bezprzewodowej dzięki wykorzystaniu unikalnych właściwości fal mikrofalowych – informuje portal scitechdaily.com.

Mikrofalowy mózg: nowa era obliczeń bez cyfr

Pozostało jeszcze 92% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
AI wykorzystywana jest dziś w niemal każdym obszarze ochrony zdrowia - wynika z nowego raportu
Technologie
Ciemna strona AI w medycynie. Eksperci ostrzegają: Pacjenci mogą stracić
Citi Handlowy: Wyciągnij nawet 1200 zł do Allegro! Oferta ważna do 20.10.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Wyciągnij nawet 1200 zł do Allegro! Oferta ważna do 20.10.2025
Advertisement
Bank Pekao uczy cyberodporności
Technologie
Bank Pekao uczy cyberodporności
ChatGPT i Gemini są bardziej podatne na ataki, niż dotąd sądzono. Niepokojące dane naukowców
Technologie
ChatGPT i Gemini poważnie zagrożone. Naukowcy odkryli słaby punkt
Zwykła koszula czy kurtka może stać się czułym mikrofonem, który nie potrzebuje tradycyjnych, niepor
Technologie
Rewolucja AI w modzie. Ubrania, które słuchają i mówią
Hydraulicy mogą skupić się na samej naprawie, a nie na papierologii. Dzięki AI szybciej wystawiają f
Technologie
Hydraulicy z AI: Sztuczna inteligencja wkracza tam, gdzie nikt się nie spodziewał
Citi Handlowy: Wielki cashback z Kartą Kredytową Citibank! Oferta ważna do 03.12.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Wielki cashback z Kartą Kredytową Citibank! Oferta ważna do 03.12.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie