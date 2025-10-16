Ciemna strona AI w medycynie. Eksperci ostrzegają: Pacjenci mogą stracić

Gdzie w ochronie zdrowia wykorzystuje się AI?

Autorzy raportu wskazują, że sztuczna inteligencja już dziś wykorzystywana jest w każdym obszarze ochrony zdrowia. Obejmuje zarówno narzędzia kliniczne (np. systemy alarmowe dotyczące sepsy czy oprogramowanie do przesiewowego wykrywania retinopatii cukrzycowej), technologie wykorzystywane przez osoby z problemami zdrowotnymi (np. aplikacje mobilne dotyczące zdrowia), narzędzia stosowane przez systemy opieki zdrowotnej w celu usprawnienia działalności (np. zarządzanie cyklem przychodów czy planowanie grafików), jak i rozwiązania hybrydowe wspierające zarówno operacje biznesowe (np. dokumentacja i rozliczenia), jak i działania kliniczne (np. sugerowanie diagnoz lub planów leczenia).

Bezpieczeństwo i skuteczność AI w ochronie zdrowia. Jak je ocenić?

Jednym z fundamentalnych wyzwań we wdrażaniu narzędzi AI jest kwestia oceny ich wpływu na system bezpieczeństwa i skuteczności. Eksperci są zgodni co do tego, że AI może przynieść wiele korzyści całemu systemowi, jednak istnieją również powody do obaw. Jednym z nich jest fakt, że wiele narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję pozostaje poza zakresem kontroli instytucji nadzorujących, takich jak Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA).

To jednak nie wszystko. Autorzy wskazują, że już sama specyfika AI jest powodem, dla którego bardzo trudno jest ją ocenić według dotychczasowych metod i kryteriów. „Głównym wyzwaniem w ocenie skuteczności jest fakt, że efekty działania danego narzędzia w dużym stopniu zależą od interfejsu człowiek–komputer, poziomu przeszkolenia użytkownika oraz kontekstu, w jakim narzędzie jest stosowane. Liczne inicjatywy określają standardy odpowiedzialnego stosowania AI, ale większość z nich koncentruje się na monitorowaniu bezpieczeństwa (np. wykrywaniu błędów generatywnych modeli) lub zapewnieniu zgodności instytucjonalnej z różnymi procedurami, a nie na ocenie skuteczności (czyli wykazaniu poprawy wyników zdrowotnych)” – czytamy.

Wykorzystanie algorytmów przez ubezpieczycieli

Raport odnosi się do sytuacji panującej w USA i niektóre z opisanych w nim wyzwań związane są ze specyfiką tamtejszego rynku. Jednym z nich jest wykorzystanie algorytmów AI przez ubezpieczycieli do oceny wniosków o tzw. wcześniejszą autoryzację składanych przez lekarzy. Wcześniejsza autoryzacja (ang. prior authorization lub preauthorization) to procedura administracyjna, w której lekarz lub pacjent musi uzyskać zgodę ubezpieczyciela przed wykonaniem danej usługi medycznej, podaniem leku czy przeprowadzeniem badania. Brak zgody oznacza, że firma ubezpieczeniowa nie pokrywa kosztów.

Polskie badania: Korzystanie z AI może obniżyć umiejętności lekarzy

Ryzyka i szanse związane z wykorzystaniem AI w medycynie są przedmiotem analiz również w Polsce. Niedawno głośno było o wynikach badań opublikowanych w „The Lancet Gastroenterology & Hepatology” wykonanych przy udziale polskich pracowni endoskopowych.