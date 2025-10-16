Metal twardszy niż stal powstaje z żelu. Przełom w Szwajcarii

Zespół ze Szwajcarii opracował proces polegający na stworzeniu rusztowania z żelu, które następnie nasyca się solami metali i przekształca w nanocząstki, a potem poddaje obróbce cieplnej, aby uzyskać ostateczny, stały kształt. Powstałe w ten sposób materiały są mocniejsze i mniej podatne na odkształcenia niż te wykonane tradycyjnymi metodami – informuje portal scitechdaily.com.

Hydrożel w druku 3D: nowa technologia tworzenia metali i ceramiki

W dotychczasowej technice druku 3D, w której płynna żywica reagująca na światło jest wlewana do pojemnika, a następnie utwardzana warstwa po warstwie za pomocą lasera lub światła ultrafioletowego, powstaje trójwymiarowy kształt. Jednak metoda ta ma ograniczenia – działa tylko w przypadku polimerów światłoczułych, co zawęża liczbę możliwych do uzyskania materiałów.

Niektóre techniki druku 3D próbowały obejść to ograniczenie, przekształcając wydrukowane polimery w metale lub ceramikę. Jednak, jak zauważa Daryl Yee, kierownik Laboratorium Chemii Materiałów i Produkcji na Wydziale Inżynierii Politechniki Federalnej w Lozannie (EPFL), jakość takich materiałów często pozostawia wiele do życzenia. „Te materiały mają tendencję do porowatości, co znacząco obniża ich wytrzymałość, a ponadto elementy ulegają nadmiernemu skurczeniu, powodującemu deformacje” – mówi Yee.

Aby rozwiązać te problemy, Yee i jego zespół opracowali innowacyjną metodę, opisaną w czasopiśmie „Advanced Materials”. Zamiast utwardzać żywicę zawierającą już związki metali, badacze zaczynają od druku 3D konstrukcji z prostego żelu na bazie wody, zwanego hydrożelem. Ta „pusta” struktura jest następnie zanurzana w roztworze soli metali, które chemicznie przekształcają się w drobne nanocząstki metalu, równomiernie rozprowadzone w całym żelu. Proces można powtarzać wielokrotnie, aby zwiększyć stężenie metalu w materiale – informuje scitechdaily.com.