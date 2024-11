„Proces przekształcania robotów w ludzi”. Chiny rzuciły wyzwanie USA i Muskowi

Przemysł robotyczny w Chinach pracuje pełną parą. Tylko na tamtejszej giełdzie papierów wartościowych notowane są aż 54 spółki działające w branży maszyn humanoidalnych. Ich dane finansowe za dziewięć miesięcy pokazują, że rynek szykuje się na prawdziwy boom. Przychody tych przedsiębiorstw rok do roku wzrosły bowiem o 10 proc., osiągając pułap ponad 246 mld juanów (przeszło 34 mld dol.). Zyski netto tych firm sięgnęły niemal 14 mld juanów, co oznacza skok o 15 proc.



Reklama

Kiedy liczba robotów przewyższy liczbę ludzi?

Co ważne, Chińczycy nie zamierzają poprzestawać i dalej dodają gazu w branży humanoidów. Wspomniane spółki zainwestowały od początku br. około 2,6 mld dol. w badania i rozwój (wzrost o 7,5 proc. względem trzech kwartałów 2023 r.). Ale mocno na rozwój stawiają też firmy robotyczne z USA czy Bliskiego Wschodu. Potencjał dostrzegli już inwestorzy, którzy tylko w I połowie 2024 r. wyłożyli na wsparcie takich projektów ok. 1 mld dol., przekraczając łączną kwotę zebraną przez firmy z tej branży w całym zeszłym roku. O miano lidera zawalczyć będzie chciał szef Tesli Elon Musk. Pod koniec października na Saudi Future Investment Initiative już zapowiedział, że do 2040 r. na świecie zostanie wprowadzonych do użytku co najmniej 10 mld robotów, co przewyższy liczbę ludzi. Według Muska humanoid Tesli (Optimus) będzie kosztował 20–25 tys. dol.

Czytaj więcej Globalne Interesy Roboty mają zyskać „mózgi”. Wspólna inwestycja amerykańskich gigantów Założyciela koncernu Amazon Jeff Bezos oraz firma OpenAI, twórca ChatGPT, pompują miliony dolarów w innowacyjny projekt start-upu Physical Intelligence. Chodzi o zintegrowanie zaawansowanym systemów sztucznej inteligencji z robotyką.

Jednak dziś to Chińczycy starają się wyjść na prowadzenie na rynku humanoidów. Dowodem może być Tiangong – pierwszy na świecie elektryczny humanoidalny robot, który udostępniony został jako open source. Firma nie ukrywa, że otwarcie jego możliwości dla społeczności deweloperów ma przyspieszyć „proces przekształcania robotów w ludzi”.

Ten robot specjalizuje się w biegach

Tiangong to dziś najbardziej zaawansowana tego typu konstrukcja, która posiadła umiejętność biegania (robot niedawno wziął nawet udział w półmaratonie w Pekinie). Maszyna, która mierzy 163 cm wzrostu i waży 43 kg, to dzieło inżynierów z pekińskiego National and ­Local Co-Built Embodied Intelligence Robot Innovation Center. Eksperci uważają, że Tiangong mógłby asystować przy długodystansowych biegach, pomagając uczestnikom maratonu utrzymywać tempo, jednocześnie dostarczając w czasie rzeczywistym informacji zwrotnych na temat np. temperatury i jakości powietrza.