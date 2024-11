Armia USA zasili broń zdalnie i z daleka. To odmieni działania wojenne

W tym systemie mają być wykorzystane bezzałogowe statki powietrzne na dużych wysokościach, a nawet satelity, wyposażone w laserowe urządzenia do odbioru i transmisji mocy. Ma być odporny na zakłócanie.

To system optycznego przesyłania mocy. W przypadku POWER fala propagująca jest laserem, który zapewnia zdolność do przesyłania dalekiego zasięgu i o wysokiej przepustowości podczas transmisji wysoko nad ziemią. Przekaźniki przekierowują energię lasera bez konwersji, a następnie użytkownik końcowy przekształca tę energię lasera z powrotem w energię elektryczną za pomocą monochromatycznej fotowoltaiki dostrojonej do wąskiego pasma – tłumaczy pułkownik Paul „Promo” Calhoun, kierownik projektu w DARPA.

To system wojskowy, ale w przyszłości można sobie wyobrazić jego zastosowanie w sferze komercyjnej, takie jak dostarczanie energii do odległych społeczności, ośrodków badawczych i innych trudno dostępnych lokalizacji.