W Chinach bot wyda wyrok? Rewolucja w sądach już się zaczęła

Jak sztuczna inteligencja pomaga w sądach?

Chiny na razie najmocniej stawiają na rozwój sądowych algorytmów, ale nie są też jedynym krajem, który chce wpuszczać boty do gmachu Temidy. Z taką technologią eksperymentują już w USA, Wielkiej Brytanii, czy Argentynie. W tym ostatnim kraju sądy w Buenos Aires sięgnęły po popularne narzędzie ChatGPT w celu sporządzania orzeczeń. Z kolei w Indiach wprowadzono rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, które ułatwiają tłumaczenie wybranych dokumentów sądowych na języki lokalne, co ma zwiększać dostępność systemu prawnego w tym wielojęzycznym kraju. Od 2023 r. tamtejszy Sąd Najwyższy wykorzystuje technologię AI do przekładania kluczowych wyroków i dokumentów sądowych na hindi oraz 16 innych języków. Inicjatywa ta jest zarządzana przez specjalną komisję, która współpracuje z sądami wyższymi w całym kraju. Tylko do sierpnia 2024 r. przetłumaczono już łącznie ponad 36 tys. wyroków na hindi i 17 tys. na inne języki regionalne.