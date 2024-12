Żołnierze w Chinach staną się niewidzialni. Niezwykły kamuflaż

Materiał, jaki opracowywany jest przez zespół Wanga Dongshenga, to prawdziwa rewolucja na polu walki. Da bowiem stronie, która go wykorzysta, niebywałą przewagę. Badacze stworzyli bowiem rozwiązanie, które może sprawić, że dana osoba lub nawet sprzęt wojskowy, staną się praktycznie niewidzialne. Ten zaawansowany materiał to tzw. SAP. Ta nazwa to skrót od Self-Adaptive Photochromism (z ang. samoadaptacyjny fotochromizm).

Jak działa wojskowy kamuflaż?

Chodzi o materiał o zmiennej barwie – może zatem zmieniać kolor w odpowiedzi na otoczenie. To technologia wzorowana na zdolnościach kameleona. Dongsheng z Chińskiego Uniwersytetu Nauki Elektronicznej i Technologii wierzy, że taki kamuflaż to prawdziwa rewolucja. Obecne na rynku rozwiązania tzw. aktywnego kamuflażu nie są bowiem doskonałe, często obejmują komponenty elektroniczne, co jest dodatkową komplikacją i wpływa na ograniczoną użyteczność oraz wysokie koszty. A SAP jest prosty w użyciu i tani.

Sekret materiału tkwi w jego strukturze molekularnej, która zmienia kolor pod wpływem światła otoczenia (w zależności od długości fali cząsteczki dostosowują swój układ, co powoduje zmianę barwy). Co ciekawe, w stanie naturalnym (tzw. podstawowym) kolor materiału SAP jest czarny. Tak wygląda w ciemności. Po oświetleniu (przez przechodzące i odbite światło) samoistnie zmienia kolor.