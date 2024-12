Paliwo przyszłości kryje się pod Ziemią. Przełomowe znalezisko w Europie

Wodór uchodzi za paliwo przyszłości, źródło czystej energii. Ale dziś odgrywa niewielką rolę w sektorze elektroenergetycznym, odpowiadając za mniej niż 0,2 proc. produkcji energii elektrycznej. Okazuje się jednak, że ogromne zasoby wodoru mogą być ukryte pod powierzchnią Ziemi.

Reklama

Ile wodoru znajduje się pod ziemią?

Badania prowadzone przez Geoffrey’a Ellisa, geochemika naftowego z Amerykańskiego Instytutu Geologicznego (U.S. Geological Survey), wskazują, że Ziemia może zawierać około 6,2 biliona ton (5,6 biliona ton metrycznych) wodoru w skałach i podziemnych zbiornikach. Nawet niewielka część tej ogromnej ilości wodoru mogłaby zmniejszyć zależność ludzi od paliw kopalnych na prawie 200 lat.

Wodór geologiczny, który powstaje podczas naturalnych procesów geochemicznych na Ziemi, został do tej pory odkryty w zaledwie kilku miejscach, w tym w Albanii i Mali – informuje portal Interesting Engineering.

Jednak najnowsze badanie sugeruje, że ogromne rezerwy wodoru mogą rozciągać się na całym świecie. Mimo to większość z nich może znajdować się zbyt głęboko lub zbyt daleko od brzegu, by można było go wydobyć. Naukowcy podejrzewają również, że niektóre z tych rezerw mogą być zbyt małe, by wydobycie było opłacalne. Mimo tych ograniczeń wyniki badania wskazują, że wodoru jest więcej niż wystarczająco, aby zaspokoić potrzeby energetyczne, uważa Geoffrey Ellis, geochemik naftowy z USGS i główny autor przełomowego badania.