Humanoidy wejdą do domów w 2025 roku. Ten sprząta, ale potrafi też prać i zrobić kawę

Na początku 2024 roku norweski start-up pozyskał 100 milionów dolarów na wprowadzenie na rynek humanoida Neo drugiej generacji. Firma z Oslo zwróciła uwagę mediów już w marcu 2023 roku, kiedy pozyskała 23,5 miliona dolarów w rundzie z serii A, której przewodzili OpenAI Startup Fund I oraz Tiger Global.

Robot do opieki i pracy w fabryce

- Będziemy mogli zwiększyć nasze możliwości produkcyjne z celem wytworzenia setek androidów miesięcznie – a jednocześnie kontynuować zatrudnianie nowych specjalistów — powiedział dyrektor generalny 1X, Bernt Oivind Bornich.

Zapewnił, że firma skupia się na tym, by jej roboty były całkowicie bezpieczne i spełniały maksymalnie funkcje użyteczne jako domowi pomocnicy, opiekuni dla starszych osób, ale także roboty przemysłowe w zakładach i fabrykach.

Firma 1X, która rozpoczęła działalność w 2014 roku, już wprowadziła na rynek EVE, androida na dwóch kołach, który jest w stanie wykonywać zadania w fabrykach lub działać jako patrolujący strażnik, otwierając drzwi, korzystając z wind i obsługując klawiatury. W 2020 r. 1X nawiązała współpracę z Everon by ADT International w celu wdrożenia od 150 do 250 androidów do ochrony amerykańskich budynków komercyjnych w nocy.