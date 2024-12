Naukowcy twierdzą również, że chociaż ta różnica może wydawać się niewielka, znacznie zwiększa gęstość energii akumulatora lub ilość energii, jaką może on zmagazynować w stosunku do swojej wagi. Kluczem do jego wydajności jest wanad, który może występować w wielu stabilnych stanach, co pozwala mu przechowywać i uwalniać więcej energii. „Ciągła zmiana napięcia jest kluczową cechą. Oznacza to, że akumulator może działać wydajniej bez narażania stabilności elektrody. To przełom w technologii jonów sodowych” — powiedział Pieremanuele Canepa, adiunkt inżynierii elektrycznej i komputerowej na UH i główny badacz w Canepa Lab.



Czy sód oznacza przełom w magazynowaniu energii?

Metodę syntezy użytą do stworzenia nowych baterii, można zastosować także do innych materiałów o podobnych właściwościach chemicznych, otwierając nowe możliwości dla zaawansowanych technologii magazynowania energii. To z kolei może wpłynąć na wszystko, od bardziej przystępnych cenowo, zrównoważonych baterii po zasilanie urządzeń i pomoc w przejściu na czystszą gospodarkę energetyczną.

Profesor Canepa stwierdził, że celem badaczy jest znalezienie czystych, zrównoważonych rozwiązań w zakresie magazynowania energii. Podkreślił, że ten materiał pokazuje, że baterie sodowo-jonowe mogą sprostać wysokim wymaganiom energetycznym nowoczesnej technologii, będąc jednocześnie opłacalnymi i przyjaznymi dla środowiska.