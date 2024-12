Drony przejmują dostawy kurierskie. Chiny rozpoczynają światową ekspansję

W firmie podkreślają, iż to przełomowy krok w kierunku popularyzacji tej zaawansowanej technologii. Dotychczas Meituan, a właściwie jego spółka-córka Keeta Drone, oferował bowiem dostarczanie paczek w taki sposób tylko do odbiorców w Chinach. Teraz „latający kurier” zdobył komercyjną licencję w Dubaju.

Reklama

Chiny zyskują przewagę w usługach kurierskich

Chińczycy mają tam uruchomić dostawy bezzałogowcami poruszającymi się poza zasięgiem wzroku. W ten szybki sposób mają być transportowane żywność, leki oraz tzw. artykuły pierwszej potrzeby. Na razie – w ramach pilotażu – drony będą realizować dostawy w wyznaczonych obszarach. Na pierwszy ogień poszedł region nazywany Dubai Silicon Oasis. Testowo przesyłki na czterech trasach rozwozić ma sześć bezzałogowców. Na mapie dostaw są m.in. Rochester Institute of Technology (RIT-Dubaj) oraz Dubai Digital Park. Co więcej, w ramach współpracy ze szpitalem uniwersyteckim Fakeeh firma Keeta Drone bada możliwości szerszego wykorzystania technologii dronów, m.in. w służbach ratunkowych.

Czytaj więcej Technologie Drony karmią tłumy turystów w Chinach. Prawie za darmo Głodni turyści wędrujący po Wielkim Murze Chińskim mogą teraz zamówić posiłek z dostawą z powietrza. W drugą stronę dron zabierze śmieci.

Jak wskazuje Mao Yinian, wiceprezes Meituan i szef Keeta Drone, firma – oprócz sprowadzenia do Dubaju samodzielnie opracowanego bezzałogowca – dostarczy także zautomatyzowaną stację (to lądowisko dla dronów połączone z automatem paczkowym) oraz inteligentny system planowania lotów. Chińczycy zobowiązali się ponadto do dostosowania swojej autonomicznej technologii do pracy w specyficznych warunkach atmosferycznych, jakie panują w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (chodzi przede wszystkim o wszechobecny piach i wysoką temperaturę).

Usługi kurierski warte miliardy dolarów

Firma Meituan rozpoczęła prace nad wykorzystaniem dronów do lokalnych dostaw drogą powietrzną już w 2017 r. Z pierwszą komercyjną usługą ruszyła w 2021 r., transportując paczki w Shenzhen. Obecnie pojazdy Keeta Drone obsługują już aż 53 trasy w głównych miastach Chin, w tym np. w Pekinie, Szanghaju i Kantonie (spółka na koncie ma ponad 400 tys. zrealizowanych dostaw). W ramach tej innowacyjnej usługi klienci mają szeroki wybór produktów (ok. 90 tys. artykułów), które mogą zostać dostarczone przez „latającego kuriera”, a także możliwych lokalizacji (od biur, przez obszary mieszkalne, po miejsca typowe turystyczne, takie jak choćby Wielki Mur).