Naukowcy zmierzyli „prędkość maksymalną” ludzkiego mózgu. Zaskakujące odkrycie

Badacze podkreślają, że pojedyncze komórki nerwowe w mózgu mogą teoretycznie przetwarzać informacje z prędkością ponad 10 bitów na sekundę. Nowe odkrycia wskazują jednak, że nie przyczyniają się one do przetwarzania myśli z taką szybkością, co czyni ludzi stosunkowo powolnymi myślicielami, niezdolnymi do równoległego przetwarzania wielu myśli. Na przykład szachista nie może wyobrazić sobie jednocześnie wielu możliwych sekwencji ruchów – musi analizować tylko jedną na raz.

Jak odblokować mózg? Tajemnica ewolucji

Naukowcy sugerują, że odkrycie paradoksu „prędkości maksymalnej” mózgu wymaga dalszych badań w dziedzinie neuronauki. Jak podaje „The Independent”, przypuszcza się obecnie, że ograniczenie to mogło powstać u pierwszych zwierząt z układami nerwowymi. Badania sugerują, że najwcześniejsze stworzenia z układem nerwowym wykorzystywały mózgi głównie do nawigacji, by zbliżać się do pożywienia i unikać drapieżników. Jeśli ludzkie mózgi ewoluowały z tych prostych systemów, aby podążać ścieżkami, logiczne jest, że ludzie mogą podążać tylko jedną „ścieżką” myśli naraz.

„Ludzkie myślenie można postrzegać jako formę nawigacji w przestrzeni abstrakcyjnych pojęć” – piszą Zheng i Meister w konkluzjach swojego badania.

Opublikowane w czasopiśmie „Neuron” badania wskazują również, że nasz mózg działa w dwóch odrębnych trybach. „Zewnętrzny” mózg przetwarza szybkie sygnały sensoryczne i motoryczne o wysokiej złożoności, podczas gdy „wewnętrzny” mózg przetwarza zredukowaną liczbę bitów potrzebnych do kontrolowania zachowań. Chociaż istnieją wiarygodne wyjaśnienia dla dużej liczby neuronów w „zewnętrznym” mózgu, brak ich w przypadku „wewnętrznego” mózgu.