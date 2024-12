Ta firma sprawia, że roboty są bardziej ludzkie i delikatne

System MIRAI umożliwia ramieniu robota tak precyzyjne ruchy jak uniesienie cienkiego kabla komputerowego zwisającego z ręki człowieka i podłączenie go do przełącznika – to delikatne zadanie, które jest zbyt trudne do ręcznego zaprogramowania robota. Vuine zapewnia, że MIRAI może nauczyć robota wykonanie tego zadania w około godzinę z pomocą ludzkiego instruktora. Następnie, wykorzystując kamery i oświetlenie, robot jest w stanie samodzielnie wykonać to zadanie.

Delikatne ruchy robotów

To otwiera możliwości automatyzacji zadań wcześniej wykonywanych przez ludzi, co może okazać się szczególnie przydatne w produkcji samochodów elektrycznych. – Motoryzacja przechodzi na elektryczność. Jest znacznie więcej kabli do podłączenia – mówi Vuine. – To również bardzo ważne w elektronice, gdzie mamy taśmy kablowe (do podłączania do płytek obwodów). Wszystkie te zastosowania wcześniej nie mogły być realizowane przez roboty. Trzeba było używać ludzi lub całkowicie przeprojektować produkt pod kątem możliwości produkcji – wyjaśnia.

Firma, która niedawno przeniosła swoją siedzibę z Berlina do San Francisco, planuje teraz rozszerzyć działalność na inne produkty, takie jak narzędzia elektryczne i sprzęt AGD, a także na inne dziedziny, jak logistyka. W przyszłości system mógłby również zasilać roboty humanoidalne. – Oprogramowanie, które steruje robotem, mogłoby być z powodzeniem zastosowane poza fabryką, na przykład w robotach usługowych, które zmywają naczynia – mówi Vuine.

Przeszkodą w tym rozszerzeniu nie jest jednak oprogramowanie, dodaje, lecz same roboty. – Roboty nie są wykonane z miękkich materiałów, jak ludzie. Są z metalu, więc naprawdę boli, gdy cię uderzą. Musisz działać bardzo powoli, a także zastosować mnóstwo zabezpieczeń, co ostatecznie tworzy maszynę zbyt drogą i zbyt uciążliwą, aby mogła być używana w domu. Tego problemu jeszcze nie rozwiązaliśmy – dodaje Ronnie Vuine, założyciel Micropsi.