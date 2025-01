Naukowcy znaleźli rewolucyjny sposób na raka. Nie trzeba go niszczyć

Naukowcy z Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) w Daejeon opracowali technologię, która przekształca komórki raka jelita grubego w komórki podobne do normalnych, zamiast je niszczyć. To innowacyjne podejście do leczenia nowotworów stanowi znaczące odejście od tradycyjnych terapii nowotworowych, które często prowadzą do poważnych skutków ubocznych i ryzyka nawrotów choroby.

Jak działa nowa terapia nowotworowa?

Nowatorską technologie opracował zespól kierowany przez profesora Kwang-Hyun Cho z Wydziału Bioinżynierii i Inżynierii Mózgu KAIST. - Fakt, że komórki rakowe mogą zostać przekształcone z powrotem w komórki normalne, jest zdumiewającym zjawiskiem. Badanie to dowodzi, że taka rewersja może być systematycznie indukowana – podkreślił profesor Cho. Jego zdaniem Badania nad ostrą białaczką szpikową, rakiem piersi i rakiem wątrobowokomórkowym wykazały, że „zachęcanie komórek nowotworowych do różnicowania lub transróżnicowania" może prowadzić do tego typu rewersji.

Jednakże zidentyfikowanie kluczowych regulatorów odpowiedzialnych za te procesy pozostaje wciąż wyzwaniem. Jeśli uda się je wskazać i zastosować celowo w komórkach nowotworowych, mogą one zaoferować obiecującą alternatywę dla obecnych metod leczenia raka.

Konwencjonalne terapie nowotworowe koncentrują się na eliminacji komórek rakowych. Choć w wielu przypadkach są skuteczne, metody te napotykają jednak dwa kluczowe problemy: możliwość rozwoju oporności komórek rakowych i ich nawrotów oraz uszkodzenia zdrowych komórek, co skutkuje wyniszczającymi skutkami ubocznymi.